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「乳房植入物」和淋巴瘤有關？　專科醫師出面揭真相！

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▲隆乳,乳房。（圖／示意圖／達志影像）

▲有傳言指出，乳房植入物可能和淋巴瘤有關，專科醫師也緊急出面說明。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

近期有媒體報導指稱，乳房植入物可能和分化不良性大細胞淋巴瘤有關，引發不少女性恐慌。對此，台灣美容外科醫學會指出，該問題目前被發現在義乳周圍的「莢膜」中，但它不是乳腺組織的癌症，發生率極低，且根據文獻報告，台灣、東亞及東南亞都尚未有確診案例出現，民眾其實不必驚慌。

台灣美容外科醫學會理事長楊國輝醫師說明，分化不良性大細胞淋巴瘤 (BIA-ALCL ) 是一種罕見的T細胞淋巴瘤，截至去年9月，全世界已發現457件相關案例，記錄植入物類型的有334例，其中310例為「絨毛面」義乳，「光滑面」義乳只佔少數，但並不是乳腺組織癌症，發生率極低，僅25,000~30,000分之一。

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楊國輝說，大多數BIA- ALCL患者表現為延遲「血清腫」，是隆乳多年後才發生的單側或雙側性莢膜內積水，症狀為乳房逐漸腫大，經確診後，會安排進行雙側莢膜全切除以及移除植入物，標本送病理檢查，並照會乳房外科、淋巴瘤等專科醫師，大多數患者可完全治癒，但若不完全莢膜切除會增加疾病復發率且降低生存率。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲醫師提醒，女性在植入義乳之前，可詢問是否有提供乳房植入物相關衛教資料。

至於已經接受隆乳手術，尤其是植入絨毛面義乳的患者是否需把義乳取出？台大醫學院臨床副教授鄭乃禎醫師指出，BIA- ALCL的發生率極低，大可不必預防性地取出義乳，只須定期追蹤，但在手術部位完全癒合後，若乳房出現相關症狀，如疼痛、腫塊、腫大或不對稱時，應儘快尋求醫師評估及診斷。

醫學會常務理事蔡豐州醫師和台北醫學大學腫瘤科戴承正教授聯合指出，腫瘤生成多和環境刺激有關，而根據美國梅約醫學中心的報告指出，大細胞淋巴瘤並未和乳房植入物畫上等號，相關證據有待驗證。鄭乃禎也提醒，女性在植入義乳之前，可向醫師詢問是否有提供乳房植入物與BIA-ALCL的相關衛教資料，並確保本身已充分了解不同類型植入物的益處和風險。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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