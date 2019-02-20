今年首例茲卡病例！「春節回越南探親」男中學生染病

▲茲卡病毒透過帶病毒蚊子傳播。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（20）日公布國內確認今年首例茲卡病毒感染症病例，個案為中部10多歲男性，本月上旬隨家人至越南胡志明市探親，返國前已經有發燒症狀，15日入境經機場發燒篩檢站攔檢並採檢通報，於今（20）日確診，為境外移入病例。

疾管署表示，個案於本（2）月5日至15日隨家人至越南胡志明市探親，14日已有發燒症狀，後來在15日返國入境時，經機場發燒篩檢站攔檢並採檢通報，目前個案症狀已改善，將居家隔離至2月25日，相關接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除。

請繼續往下閱讀...

我國自2016年迄今共21例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多，分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。2016、2017、2018年病例數各為13、4及3例。

全球2015年起累計71國/屬地出現本土流行疫情；針對鄰近我國的亞洲地區，疾管署目前將持續具流行疫情或可能有本土傳播之泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），另孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印尼、緬甸等國曾有疫情，惟尚無證據顯示當地已阻斷病毒流行，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。