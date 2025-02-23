一年走4位急診醫！他嘆「前所未見地惡劣」：我以後OO了還有人救嗎

▲急診持續壅塞恐引發急診醫護人員大規模離職潮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近期全台各地急診被塞爆，醫護人員們苦不堪言，台灣急診醫學會22日罕見發文求救，呼籲政府能夠正視、採取有效行動。面對眼前慘況，急診科醫師楊大緯感慨地說，光是去年該院就有4名急診醫師離職，直呼「執業環境確實前所未見地惡劣」，每次聽聞又有急診醫師要出走，他心想，「如果以後我心肌梗塞了，還有急診醫護幫我看病嗎？」

「又撐過一個夜班，慶幸天亮前來診暫歇，讓夥伴們終於得以稍事休息。」急診壅塞讓敏盛綜合醫院急診醫學科主任楊大緯醫師忍不住在粉專PO文。他今（23）日透露，光是去年，該院就有4位急診醫師離職，今年第一季又有一位學長萌生退意，目前院方正努力慰留中，但也無法強求，因為「執業環境確實前所未見地惡劣」。

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楊大緯提到，他早上交接時和學長聊到，原來科內急診醫師都已經超過50歲，40多歲的面臨斷層一位也沒有，再來就是即將滿39歲的他，只有2位醫師年紀比他小，「大一點的去年已經離職轉戰診所，轉兼職友情幫忙幾班，小一點的去年考過急專（急診專科）剛踏入這一行，衷心希望他可以撐久一點。」

▲急診科醫師楊大緯直喊，「執業環境確實前所未見地惡劣」。（示意圖／記者許宥孺攝）

楊大緯坦言，最近上班發現自己的語調越來越低沉，也幾乎不會與患者、家屬有眼神上的交會，「腦海中只想著到底怎麼樣可以最快打發掉病人，不帶任何情緒地撐過一班又一班。」

每次聽聞全台各地又有哪一個急診醫師出走，楊大緯內心忍不住想著，「如果以後我中風了、心肌梗塞了、重大外傷了、腹部急症了，還有急診醫護幫我看病嗎？」他深感無奈地說，面對這一輪困境，政府看來是雙手一攤，小至個人自然更是無能為力，「在熱忱耗盡的那一天到來之前，只能做多少算多少了。」

台灣急診醫學會22日在臉書發文，指稱今年急診室壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若是問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，對病人安全、醫療品質造成嚴重影響。

台灣急診醫學會指出，近期急診壅塞情況和「病房護病比限制」、「床位調度分配問題」等兩大原因有關，必須做出短期應變措施，包括提高急診住院配床比例、強化加護病房（ICU）資源調控、強化分級醫療。而長期改革方面，則建議建立急診緊急應變機制、調整健保支付、推動急診住院替代選項和設立監測機制。





▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部部長邱泰源今出席活動時，也針對急診壅塞問題做出回應，他表示，有召集各縣市衛生局、各大醫學中心和醫師公會開會，也一直持續和急診醫學會和各醫院急診部主任保持密切討論。

他提到，以急診醫學會提出來的看法，確實要解決壅塞問題，一定有短中長程的規劃，現在第一是希望院方能夠調整急診和門診的住床比例，讓急診多一點住床比例，不過因門診可能也有需開刀或是癌症要化療的患者，所以在門急診部分怎麼調配，要拜託醫院院長靈活調整。

邱泰源說，除了請院方協助調整急診和門診的住床比例，第二、也需要增加急診醫護人力，第三、則會請健保署研議穩住急診人力，看看怎麼增加人力。