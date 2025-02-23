30歲女臉上大爆痘崩潰求醫！醫揪「關鍵病因」：易和青春痘搞混

▲醫師提醒，臉上痘痘狀況嚴重，要盡快就醫檢查。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

30歲的林小姐（化名）自國中起便深受臉部痘痘困擾，今年2月初突然臉上大爆痘痘，還整片泛紅，引起旁人側目，她焦慮就醫，經診斷確定是「玫瑰斑」。醫師提醒，玫瑰斑容易和青春痘混淆，這與免疫系統異常、過敏體質、環境因素及生活習慣有關，例如天氣變化、過度日曬、攝取辛辣食物或酒精飲品等，都可能誘發或加重病情。

萬芳醫院皮膚科主治醫師葉嘉漢指出，玫瑰斑屬於酒糟性皮膚炎，是一種慢性發炎性皮膚病，主要影響臉部中央、鼻子及額頭區域，症狀包括潮紅、紅腫、膿皰、丘疹，甚至伴隨灼熱、刺癢感，容易與青春痘混淆，但目前醫學界尚未完全釐清其成因。

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葉嘉漢說，林小姐長期未能有效控制肌膚問題，加上近來壓力增加、生活作息不規律，導致玫瑰斑加重，整張臉泛紅且痘痘數量激增，經過一周治療後，皮膚紅腫顯著減輕，痘痘數量大幅下降，膚色也逐漸恢復正常。

葉嘉漢提醒，若經常出現面部潮紅，甚至旁人經常提及「臉很紅」，且伴隨小丘疹或膿皰，應警覺可能是玫瑰斑，面對此類皮膚問題，切勿自行購買來路不明的藥物或保養品，因為某些成分可能刺激皮膚，加重病情，雖然玫瑰斑難以根治，但透過正確治療、規律作息及適當紓壓，多數患者都能有效控制病情，因此若有類似症狀，建議及早就醫，由專業醫師診斷。