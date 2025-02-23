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心臟擴大恐致衰竭！醫示警「4大常見症狀」：持續疲倦當心

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲心臟衰竭是一種嚴重且常見的心血管疾病。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

心臟衰竭是一種嚴重且常見的心血管疾病，而心臟擴大是心臟衰竭的一個常見表現。醫師指出，心臟衰竭通常分為「收縮功能不全」、「正常收縮分率型」，恐進一步加劇心臟擴大的進程，患者可能會出現「呼吸困難、下肢水腫或體重短期內增加、持續性疲倦與運動耐受力下降」。

台北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主任曾梓維指出，心臟擴大的成因多種多樣，常見包括高血壓、冠狀動脈疾病、心肌病變（如擴張型心肌病）以及瓣膜疾病等，這些情況導致心臟需要承擔額外負擔，最終導致心臟結構改變並影響其功能。

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心臟衰竭通常分為收縮功能不全（HFrEF），心室無法有效收縮以及正常收縮分率型（HFpEF）。曾梓維說，通常會利用胸部X光檢測心臟大小，心電圖評估是否有冠狀動脈狹窄或阻塞，心臟超音波則能詳細觀察心室心房及瓣膜的結構和功能，核磁共振（MRI）有助於進一步分析心臟肌肉的健康狀態，此外，血液檢查中BNP（B型利鈉蛋白鏈）的升高也是心臟衰竭的一項參考指標。

曾梓維強調，心臟擴大和心臟衰竭雖然嚴重，但通過現代醫療技術與生活方式的改變，生活品質可望顯著改善，而預防心臟擴大和心臟衰竭的關鍵在於控制危險因子，如高血壓、高血脂和糖尿病。此外，定期健康檢查和早期發現異常心臟功能，有助減少疾病的發生風險，生活方式改變及調整也很重要包含減鹽飲食、控制體重和戒菸限酒有助於減輕心臟壓力。

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關鍵字： 心臟衰竭 心臟擴大

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