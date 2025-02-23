急診塞爆「醫師覺得不安全辭職」　邱泰源籲醫院靈活調配住床比例

▲近期台灣各醫院急診出現前所未有的嚴重壅塞情況。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

近期台灣各醫院急診出現壅塞情況，台灣急診醫學會指出，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，且根本原因在於可利用住院床位不足。衛福部部長邱泰源提出3點回應，第一是已請各醫院協助調整急診和門診的住床比例，第二是需要增加急診人力，第三是會請健保署研議讓急診人力穩住，看看怎麼增加人力。

台灣急診醫學會指出，近期急診壅塞情況和「病房護病比限制」、「床位調度分配問題」等兩大原因有關，必須做出短期應變措施，包括提高急診住院配床比例、強化加護病房（ICU）資源調控、強化分級醫療。而長期改革方面，則建議建立急診緊急應變機制、調整健保支付、推動急診住院替代選項和設立監測機制。

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另外，網路上也陸續出現不少醫護人員反映急診壅塞情況，一名急診醫師在threads上寫道「我是位急診主治醫師 ，最近確定打定主意要離職了，原因大概就是『我覺得很不安全』。他提到，近期急診根本就當病房在顧，一上班接了二、三十床，根本記不得誰是誰，只顧得好生命徵象，護理缺額急忙補上的人力容易醫囑出現執行錯誤，需要ICU的病人也留滯在急診無法密集監控。最後他也直言身邊「護理師朋友都走了3成了。」

對此，邱泰源今出席活動時，也特別針對急診壅塞問題做出回應，他表示，有召集各縣市衛生局、各大醫學中心和醫師公會開會，也一直持續有跟急診醫學會和各醫院急診部主任保持密切討論。

他提到，以急診醫學會提出來的看法，確實要解決壅塞問題，一定有短中長程的規劃，現在第一是希望院方能夠調整急診和門診的住床比例，讓急診多一點住床比例，不過因為門診可能也會有開刀或是癌症要化療的，所以在門急診部分怎麼調配，這要拜託醫院院長靈活調整。

邱泰源說，除了要請院方協助調整急診和門診的住床比例，第二也需要增加急診醫護人力，第三也會請健保署研議讓急診人力穩住，看看怎麼增加人力。

邱泰源強調，除了大醫院之外，基層等整體醫療體系都要全部動起來，有些病在小醫院或基層處理也可以，例如在流行性感冒和腹瀉狀況，可以看了基層醫師後，如果需要轉診再轉，從院方調整住床、急診人力、急診環境改善和民眾就醫分流等，都是現在積極在處理的，讓急診醫學會提出的問題可以立刻得到紓緩。