月經來吃甜食更痛！專家推「3多3少飲食法」...妳吃對了嗎



▲生理期總是想吃點甜食慰勞一下自己嗎？小心越吃越不舒服。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

每個月最痛苦的日子，莫過於大姨媽來拜訪，生理痛、脾氣暴躁、體虛無力等症狀讓人渾身不適。先前曾統整出女生月經來做10行為如自殘，像是喝冷飲、唱歌、喝酒吃重鹹等等，但卻沒有教導女網友們該如何補充營養。對此，陸媒《生命時報》採訪軍事醫學科學院食品與營養系博士芮莉莉，傳授生理期飲食該注重的「3多3少原則」，妳吃對了嗎？



芮莉莉分析出經期該攝取「3多、3少」的食物：

1多：多鈣

由於有研究發現，補鈣有助於緩解緊張和肌肉痙攣，能夠預防經前情緒煩躁；此外，補鈣還能維持人體正常的凝血和神經傳導功能，幫助肌肉正常收縮和舒張。

芮莉莉推薦：可多吃牛奶、優格、豆製品和綠葉蔬菜。

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2多：多鎂

曾有研究指出，有45%的經痛女性體內鎂水平低於常人，因為鎂會影響人類情緒，因此當體內缺乏鎂時，即容易引發緊張情緒，增加緊張激素而引起經痛。

芮莉莉推薦：可補充豆類、堅果、五穀雜糧等都是好的鎂來源。

3多：Omega-3脂肪酸

脂肪酸能夠保持皮質醇和腎上腺素等激素之平衡，能夠擺脫女生們在經前症候群的易怒情緒。

芮莉莉推薦：可多攝取鮭魚、沙丁魚、金槍魚等深海魚類。



▲辛辣油膩食物容易使得肌膚油脂分泌更旺盛，生理期還是先緩緩。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

1少：辛辣油膩的食物

女生在月經來潮前兩週處於「高溫期」，尤其經前一週，臉上容易狂冒痘痘、出油和皮膚粗糙。因此經期前一週，應盡量避免辛辣油膩之食物，其中包括燒烤、油炸類、辛辣、過鹹或過鹹的食物，會使得肌膚油脂分泌的比以往更旺盛。

2少：冰涼食物

生理期本該攝取清淡平和的食物，以避免造成經血不流暢。

3少：甜食

甜食糖份高，容易抑制維生素和礦物質吸收，而這2種營養素皆能緩解肌肉緊張，減輕子宮收縮。而吃甜食會造成血糖不穩，影響激素平衡而加重不適症狀。



另外，專家也提醒，月經來應少喝咖啡，因為其容易引起焦慮情緒，而導致情緒不穩。