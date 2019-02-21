▲長期用助聽器會「永久聽損」？專家闢謠：不戴更可怕。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

「蛤，你說什麼？我聽不到，講大聲一點！」隨著年紀漸長，許多長者的聽力也隨之退化，此時就要借助第二個耳朵助聽器接收外界聲音，但許多需長期配戴助聽器的長者，卻怕造成聽力永久受損，遲遲不敢配戴。對此，食藥署建議，民眾一旦發現聽力退化，就應配戴助聽器，並遵循3項使用步驟，才能避免聽覺中樞退化。

食藥署表示，每位聽障人士的聽力受損情況都不盡相同，建議須經醫師仔細評估，了解兩側耳朵的聽力狀況，並根據聽力檢查結果以及耳朵形狀，選配一個適合的專屬助聽器，再由聽力師精確的調整助聽器，同時指導正確的使用方式，確保聽力的品質。

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不過，食藥署提醒，在使用助聽器時，仍應遵循3步驟，才能讓助聽器隨時維持在最佳狀態。

▲助聽器資料照。（圖／取自pixabay）

一、適時保養：由於助聽器需塞入外耳道，可能會發生因耳垢，而堵塞助聽器的聲音輸出口或排氣孔，因此建議每日清潔，並於睡前檢查電池電力是否足夠。

二、保持乾燥：助聽器內有精密電路，若受潮易導致助聽器功能異常，甚至損壞，因此在從事水上相關的活動時，一定要將助聽器取下，並存放於乾燥的環境。

三、定期維護：定期將助聽器送回廠商進行維護，並根據使用者之聽力進行調整。

最後，食藥署建議消費者在購買助聽器時，可以參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先「認」識助聽器是醫療器材，第二是在購買產品時「看」清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號及標示，第三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書刊載的方式「正確使用」醫療器材，只要掌握以上3個小撇步，即可確保買到合法安心的醫療器材。