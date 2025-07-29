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不只是調味　專家曝吃醋能控血糖、顧胃酸、抗肥胖

▲熱天騎機車往返參加活動，喝水少罹橫紋肌溶解症。（圖／大甲李綜合醫院提供）

▲醋對健康好處多，有助控制血糖、體重，加入飲用水中喝是不錯的選擇。（圖／大甲李綜合醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人知道醋對健康有益，卻不知好處那麼多。家庭醫學科醫師李思賢今於臉書分享，多項研究顯示，隨餐攝取醋， 能有效抑制酵素分解澱粉的速度，延緩餐後血糖上升，還能降低胰島素的分泌高峰，並可增加飽足感，對減重幫助不小。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」寫道，根據2010年刊登於《Nutrition & Metabolism》的研究，隨餐服用醋能降低飯後血糖波動20%，且有助於減緩胰島素的劇烈分泌，對於避免餐後低血糖、體脂堆積均有正面影響。

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除了餐後服用，2007年發表在《Diabetes Care》的研究則指出，睡前喝2湯匙蘋果醋，可有效降低隔天早上的空腹血糖，顯示醋的作用不僅限於延遲胃排空，還能參與肝醣及脂肪的代謝調節。

此外，醋有另一項被廣泛討論的效果是「增加飽足感」，因為醋的成分乙酸是腦腸軸溝通的重要化學物質，有助抑制過量飲食。

此外，李思賢寫道，年過40後，人體胃酸分泌會逐漸減少，導致營養吸收變差，也影響殺菌能力，這時若能適量補充醋，可部分補強胃酸，維持腸胃道的防線與消化功能。

李思賢並指出，對於高血脂族群，醋同樣可能有益，醫學界發現低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）太高的患者可藉由吃醋降低數值 ；另有研究顯示，乙酸能刺激人體內與神經有關的「長壽路徑」，效果與斷食、服用糖尿病藥物Metformin類似。

部分專家認為醋對血糖反應影響有限，對此，李思賢寫道，科學證據雖未一致，但大多數研究皆肯定醋是安全、低風險的日常補充品，可將醋入菜、加入沙拉醬，或加入開水、氣泡水中引用，但提醒民眾務必稀釋後飲用，以免傷害牙齒、食道。

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關鍵字： 健康 血糖 營養 專家

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