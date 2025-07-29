台大癌醫遭爆「刁難加班費申請」　工會估每名護師最多遭扣20萬

▲工會召開記者會怒批台大癌醫追補工資百般刁難，人力短缺加班黑數病入膏肓。（圖／台大醫院工會癌醫分會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內醫療院所醫護人力流失、短缺，工作負擔卻不斷增加，導致加班情況不斷，台大醫院工會去年7月成功爭取加班費計算從「小時」計改為以「分鐘」計，並且依法可回溯追補5年加班費。台大醫院工會癌醫分會今（29）日出面控訴院方刁難加班費申請，採取用不認打卡只認簽章、強行核刪時數等方式，估每名護理師將損失數萬至20萬餘元的鉅額加班費。

台大醫院工會癌醫分會今日早上在召開記者會，理事長許銘修表示，工會在去年7月成功爭取「加班費計算至逐分鐘」並據民法「回溯追補5年加班費」，自今年上路後在台大總院大抵施行順利，但在台大癌醫卻遭院方百般惡意阻撓，他直言台大癌醫長年人力短缺正是產生海量加班時數的核心原因，院方非但不深切檢討竟還有臉在加班費上賴帳，可謂荒謬至極。

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台大醫院工會癌醫分會代表林恆駿分析，同樣回溯追補五年加班費的作業程序，癌醫分院的做法卻與總院截然不同，彙整自己及身邊同事的申報經驗，出現包含「不認打卡只認簽章」、「明確時數強行核刪」、「文件格式朝令夕改」、「恣意退件百般刁難」、「唐突公告期限縮短」等五大惡意刁難手段，再再顯示癌醫分院擺明不願認分還錢。

台大醫院工會癌醫分會常務理事潘泓甫補充，癌醫院方除了強行核刪加班費時數之外，更在作業程序上設下重重阻礙，藉由頻繁更改申報條件、步驟、格式，搭配短促作業時限，無限疊加作業繁瑣度與困難度，致使基層在臨床繁忙之餘還須來回奔波補件加重負擔，部分人員因而放棄作罷，癌醫院方如此刁難惡行，無疑將使醫療人力短缺雪上加霜。

潘泓甫直言，台大癌醫的人力短缺困境絕非一日之寒，例如內科重症床位數由16床降載至11床，降載幅度高達3成以上，人力不足導致輪班困難，大規模離職出走潮未曾緩解，更甚有護理師掛病號倒下的慘況，然而與此同時院方竟仍在加開高價病床，癌醫高層再不正視問題嚴重性，勢必擴大損及民眾就醫權利。

工會訴求台大癌醫應停止刁難5年加班費追補，與工會開展協商並延長3個月作業時間；勞動部則應精進完善現行勞動檢查制度，調查各醫院加班費計算暨回溯追補現況。衛福部也應盤點檢討臨床隱形工時違法熱點，嚴格監管醫療院所真實床位動態。