每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

▲每天步行能降低認知衰退風險。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一項新研究顯示，每日步行能降低認知功能衰退的風險，尤其是對那些具有阿茲海默症（Alzheimer’s disease）遺傳傾向的族群。這份尚未經過同行評審或發表於專業期刊的未定稿研究，將於29日在阿茲海默症協會國際會議（Alzheimer’s Association International Conference，AAIC）年會上發表。

據CNN的報導，該項最新研究追蹤了近3000名70至79歲的參與者，記錄他們10年來的每日步行習慣。結果顯示，那些多年來保持或增加步行習慣的人，在訊息處理速度與執行功能方面有更顯著的改善。

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「我們知道隨著年齡增長，久坐行為會增加，而體能活動會減少，」該研究的資深作者、亞伯達省卡爾加里大學（University of Calgary）運動機能學助理教授巴哈（Cindy Barha）博士表示，「因此我們建議減少久坐時間，在必須坐著的空檔穿插短暫步行。」

阿茲海默症如何影響大腦？

巴哈解釋，阿茲海默症是失智症的一種嚴重形式，被認為是由大腦中類澱粉蛋白斑塊（Amyloid plaques）的堆積所導致。這些斑塊會干擾神經細胞的溝通，最終導致細胞死亡。隨著更多神經細胞死亡，患者會出現進行性記憶喪失、混亂、性格改變和身體機能衰退。這種疾病最終可能致命，且目前無法治癒。

遺傳被認為在該疾病中扮演重要角色。具體而言，名為載脂蛋白E（APOE）的基因型會影響斑塊及其他脂肪在血液中的代謝。其中1種特定類型APOE4已知會使大腦更難清除斑塊，並與更高的認知衰退風險相關。根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）數據，約15%至25%的人帶有這種APOE基因版本，而唯一確認方式是透過基因檢測。

身心之間的關聯

雖然這項新研究並未測試統一的步行方案，但巴哈建議每天多次步行以打破久坐行為，並保持逐年一致的步行習慣來預防認知衰退。「還需要更多研究來確定具體需要多少步數，但越多絕對越好，」她補充，「下一步將是嘗試找出不同亞族群的最低步行量，例如女性與男性、APOE4攜帶者與非攜帶者。」另根據2022年的1項研究發現，即使每天以任何速度步行約3800步，也能將失智風險降低25%。

至於步行為何能影響大腦？巴哈解釋，首先規律運動已被證明能幫助身體產生更多名為「腦源性神經營養因子」（brain-derived neurotrophic factor，BDNF）的蛋白質，這種物質如同大腦的肥料，能促進細胞生長並形成新連結，「我們認為肌肉會釋放某些蛋白質，這些物質抵達大腦後，要麼穿過血腦屏障，要麼在屏障處引發反應，最終導致大腦內BDNF增加。」

另一種理論是運動能減輕神經炎症，這是阿茲海默症的常見症狀。麻薩諸塞總醫院（Massachusetts General Hospital）心血管研究中心與哈佛醫學院（Harvard Medical School）的醫學副教授蘭恩（Christiane Wrann）博士解釋，大腦會派遣名為「小膠質細胞」（microglia）的免疫細胞攻擊斑塊堆積，但這可能適得其反。慢性炎症會導致小膠質細胞開始攻擊健康腦細胞，損害大腦的連結，因此「運動實際上能強化小膠質細胞正常運作所需的基因表現。」

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