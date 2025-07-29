氣泡水「嘶嘶」聲可抑制食慾　5種食物養出自律神經穩定好體質

▲氣泡水發出的嘶嘶聲響，可活化交感神經，有助降低食慾。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

夏天常喝的氣泡水，飲用時耳邊聽到的陣陣「嘶嘶」聲，竟對健康也有好處。食品專家韋恩在臉書分享，氣泡水這種碳酸飲品獨特的聲音，可以刺激交感神經，進而抑制食慾，建議民眾可常備氣泡水，作為水的替代品來飲用。



韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，碳酸飲品有助調節自律神經，但民眾應該喝的不是可樂等碳酸飲料，而是添加氣體的氣泡水，除了獨特的嘶嘶聲能刺激交感神經，達到活化的效果，並可抑制荷爾蒙「飢餓素」分泌，進而降低食慾，且多喝水可使胃因水而膨脹，有助加速飽足感，而胃液被水稀釋後，消化、吸收受到抑制，進食的卡路里也會下降，比較不容易發胖。

由於許多人苦於自律神經失調，交感神經、副交感神經不平衡，導致失眠、疲倦，故韋恩文中除了氣泡水之外，另提及4種食物有助調節自律神經，供民眾參考：

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● 咖哩。咖哩中的辣椒素及香料能刺激感知神經，進而活化交感神經、促進熱量燃燒，且有研究指出，每次進食咖哩，可額外消耗40至50大卡，即便是使用市售咖哩塊的家常菜也有效，建議多用蔬菜、豆類或海鮮，避免過多油脂和紅肉。

● 韓式泡菜。其富含辣椒素及乳酸菌，口感刺辣，可喚醒感官，提升交感神經活性，且屬發酵食品，有助維持腸道菌叢、改善便秘，適合每日小量搭配主餐。

● 檸檬。研究顯示，檸檬在提升交感神經反應優於其他水果，無論是加水飲用或入菜，都能發揮提神、助燃代謝的效果，特別適合早晨或午餐前飲用。

● 咖啡。咖啡因能提高自律神經功能，且大型研究發現，每天喝1至3杯咖啡，糖尿病風險可降2%，4至5杯可降3成，6杯以上甚至能降至54%，穩定血糖的效果顯著。