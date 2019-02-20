吃巧克力、蜂蜜有助止咳！醫打破「感冒忌吃甜」迷思

▲咳嗽時常被告知不要吃甜食，避免生痰而咳的更嚴重。（圖／記者趙于婷攝）

文／李秉穎

我們的傳統醫學有「甜食易生痰」的說法，這種觀念缺乏實證根據。沒有生病的人吃甜食，不會因而出現痰液與咳嗽（除非嗆到）。而且痰液並不是壞東西，那是幫我們身體清除廢物的工具，這些廢物包括呼吸道裡面的異物、細菌、發炎產物等。

如果有一個人先天不會分泌痰液，那一定無法活下去。因為這種人只要一感冒，呼吸道就會變成垃圾堆積場，會因為無法控制的肺炎而亡。如果甜食真會使痰液增加，那說不定是驅痰與幫助緩解感染的效果。

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巧克力可以治療咳嗽？

二〇一〇年十二月二十一日有個令人驚訝的外電報導，宣稱巧克力治療咳嗽效果很好，而且藥廠已經著手發展新藥。這個研究是英國國家心肺研究所（National Heart and Lung Institute）做的，雖然英國研究常被戲稱為「世界四大不可信之一」（其他三項為韓國的起源、中國的食品、台灣的媒體），但還是值得追究其緣由。

該研究以十位健康者做實驗，每人服下可可鹼（theobromine）或可待因（codeine）」或安慰劑，然後再服下能引咳的「辣椒素」。辣椒素（capsaicin）會引發支氣管收縮，這是類似氣喘發病的狀態，可可鹼則有擴張支氣管的作用。因為辣椒素引起的咳嗽來自支氣管收縮，單純抑制咳嗽神經中樞的可待因自然沒什麼效果，反觀可可鹼則有高出三成的止咳效果。

原來，英國人並不是直接拿巧克力做實驗。辣椒素引起類似氣喘的咳嗽，跟一般感冒的咳嗽完全不一樣，所以不可推論巧克力也可以對付感冒的咳嗽。說起來，英國研究還是不能盡信。

蜂蜜可以治療咳嗽？

二〇〇七年十二月三日《兒童與青少年醫學檔案期刊》（Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine）刊出一個美國賓州州立大學的研究，結論認為蜂蜜治咳嗽的效果，比醫生開的止咳糖漿還要好。若然，則以後各醫院診所都必須準備一堆蜂蜜給病患。這又是一個驚人研究，但跟素有「盛名」的英國人無關。

這份報告的作者保羅博士說， 實驗結果「非常明確，讓我們可以很清楚的說， 蜂蜜的止咳效果比止咳藥右美沙芬（dextromethorphan）還要好。」其報告認為蜂蜜能夠止咳的原因 ，可能是蜂蜜的抗氧化成分和抗菌效果，以及其甜漿形態對咽喉產生消炎與保護作用。保羅也提醒不建議給一歲以下的寶寶使用蜂蜜，因為可能會引起肉毒桿菌中毒。

右美沙芬是醫界普遍使用的止咳藥，其作用跟前述可待因類似，都是抑制咳嗽的神經中樞。該研究將一百零五名有夜咳症狀的兒童分成三組，分別在睡前給予蜂

蜜、給蜂蜜調味的右美沙芬咳嗽藥、或不做任何治療。結果發現，不管是咳嗽頻率和嚴重度，吃蜂蜜的止咳效果最好，睡眠品質也因此改善最多。

▲枇杷膏中添加蜂蜜，有止咳的作用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

蜂蜜止咳的真相

華人的傳統醫學常在咳嗽配方中加入蜂蜜，而且註明可以治療氣喘。包括枇杷膏在內的傳統咳嗽藥，也都有蜂蜜。這表示華人的老祖宗，可能觀察到因為氣喘而慢性咳嗽的病人，吃了蜂蜜會改善症狀。其他國家的傳統醫療，也有這樣的觀念。美國研究可能只是證明此點，但不能推論說蜂蜜可以治療感冒的咳嗽。

巧克力是甜的，蜂蜜也是甜的，可見咳嗽不一定得迴避甜食，其中有些還對氣喘的咳嗽有效。如果哪一天在荒郊野外氣喘發作，但又沒帶氣喘藥的話，可以先拿背包裡的巧克力應急。萬一沒帶巧克力的話，可考慮去找蜂窩，但必須小心不要被蜜蜂發現。

本文摘自《破解醫療迷思的52張牌》／李秉穎（台大醫院小兒部主治醫師）／原水文化