趕快戒掉！攝取「8地雷食物＝肚子長滿肥油」...你還偷吃？



▲減肥要記得避免一些地雷食物，才不會害肚子長滿肥油、體重還會快速飆高。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



生活中心／綜合報導

難瘦想哭嗎？相信大家都知道，減肥是個非常慢長的旅程，而且很容易就會被體中數字打擊，或是控制不了想大吃大喝的渴望就破功。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出會害肚子充滿肥油的8種地雷食物，其中棒棒糖和穀物都上榜，別再偷吃了啦！

以下8種地雷食物會害你把肚子越吃越大、體重越飆越高：

1.精緻穀物

像是白麵包、白米飯和烘焙食品等等都屬於精緻穀物，但這些食物因為經過加工，所以纖維和其他重要的營養成分可能會在加工過程中被去除。由於食物已經沒了纖維，所以維持飽足感的時間就會縮短，你會更快感到飢餓，之後反而會吃進更多熱量。

2.加了糖的食物和飲料

義大利麵醬、果汁、優格和調味料都是屬於加了糖的食物和飲料，許多製造商都會以甘蔗汁、濃縮果汁或是高果糖玉米糖漿的形式在食物中加入糖分，因此這是造成肥胖的關鍵原因。



▲加了糖的食物和飲料都是造成肥胖的關鍵原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.加工食品

像是包裝肉類、包裝零食和罐裝飲料等等加工食品的糖、鹽分和脂肪的含量都很高，另外有些過度加工的食品，可能還會添加乳化劑、防腐劑、色素或是香料，這會讓你在無形中吃進很多，並進而促進體重增加。

4.油炸／油膩的食物

很多人只要和朋友聚會，就會大吃漢堡、薯條或是炸雞等等油炸食物，但是你知道嗎？這些食物不僅品質不好，還會傷害你的健康，而且常吃油炸和油膩的食物一定會讓你的體重飆高，甚至還會讓你面臨二型糖尿病和心血管疾病的風險。



▲除了會讓體重上升之外，油炸食物也會提高二型糖尿病以及心血管疾病的風險。



5.酒精

其實「適量」飲酒並不會導致體重上升，但如果是過度飲酒就一定會害你變胖，還會傷害你的健康。

6.糖果棒（棒棒糖）

許多人嘴饞時就想吃一根糖果棒，但你知道嗎？其實一根小小的糖果棒含有大量的糖分、油和精製麵粉，熱量非常高，一根糖果棒平均有200～300卡路里。



▲棒棒糖雖然看起來小小一根，熱量卻是高到嚇死人。



7.冷凍食品

為了讓新鮮食品的保存時間變更長，有些食品製造商會在冷凍食品中加入鈉和防腐劑，而過量的鈉會讓水分滯留在人體內，並導致水腫。

8.穀物（尤其是早上加入牛奶食用的）

超市裡頭賣的一包一包穀物通常都含有大量的卡路里和糖分，如果你還是買超大包的穀物更慘，因為你最終會攝取比平常還多出22％的熱量。



▲大部分的市售穀物熱量和糖分都很高。