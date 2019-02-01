一年省53.8億！健保4月再砍7470項藥價　脈優、冠脂妥都入榜

▲一年省下53.8億！健保大砍7470項藥價，新制4月1日生效。（圖／藥品示意圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署日前公佈藥價調整結果，總共調升66項藥品、調降7470項，平均調幅3.5%，可減少整體藥費支出58.3億元，調整後的藥品支付價格，將於108年4月1日生效。

健保署科長連榮恆表示，為讓藥價調整作業更具有可預測性，健保署自102年起試辦「藥費支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值之額度作為藥價調整額度。經重新檢討後，新修正方案自106年起試辦3年，實施範圍不包含人類免疫缺乏病毒感染（HIV感染）、C型肝炎、罕見疾病及血友病等治療藥品費用。

此次受到藥價調整影響的常見處方藥中，調幅最大的為抗風濕病用藥「"艾伯維"復邁針筒裝注射劑」，從1萬40022元調降至1萬3646元，總共調降356元；常用的降血壓藥「脈優5毫克」也在調降範圍內，價格從一顆5元跌至4.57元；降血脂藥「冠脂妥膜衣錠10公絲」也從一顆18.5元調降至16.8元。

連榮恆表示，這一次藥價調整後，可減少藥價差及緩和藥費支出的成長，健保署也將持續精進健保醫療資訊雲端查詢系統及門診重複用藥管理方案，提供「跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)」，即時回饋病人餘藥資訊，並已於108年1月起擴大推動「門診重複用藥管理方案」，由現有的12大類擴大至60大類，避免重複用藥及藥品交互作用，讓資源更有效運用。

▼健保砍藥價對常見處方藥品影響。（圖／健保署提供）