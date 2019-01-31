「把之前沒陪家庭的份補回來」　台大醫院院長何弘能今退休

▲台大醫院院長何弘能上週一出席新春記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院院長何弘能今（31）日看完下午婦產科門診後正式退休，院長一職將由副院長陳石池代。台大醫院表示，目前醫院沒有歡送規劃，但上週五各部門有私下聚會。何弘能曾提到，他退休後將回歸家庭生活，「把之前沒好好陪家庭的份補回來」，未來預計會回台大醫院兼診。

何弘能為婦產科權威，在台大醫院服務超過35年，接生過上千名孩子，還有他接生過的孩子，長大又來找他生小孩。日前被問到即將退休心情，他表示沒有特別起伏，還開玩笑說「每天都在數饅頭」，但是說到要離開同事，還是透露出些許不捨。

何弘能2015年8月接任台大醫院院長，迄今已3年半，下午記者致電何弘能手機，由秘書代為接聽。她表示，院長手機將於下午5點看完門診後一併繳回，至於退休後還有什麼規劃？目前不清楚，只知道門診還會繼續看診。

▲台大醫院院長何弘能。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院發言人王亭貴表示，今日院內沒有幫何院長辦歡送會的規劃，但有聽聞他上週五與一些部門聚餐，「都是私人的聚會」，由於台大醫院尚未選出新院長，台大先聘請副院長陳石池擔任代理院長，上週三已送出公文。

台大醫院上週一舉辦新春記者聯誼會，當時有媒體向何弘能請教聯絡方式，他開玩笑表示，「這支手機馬上就要退休了」。下午秘書證實，何院長手機將於下午5時正式繳回，目前不清楚院長退休後有何規劃。