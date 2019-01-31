▲進口洗髮精「回台分裝」需標示！違者最高可罰100萬。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

外國進口的化粧品若在台灣分進行分裝或改裝，未來標示需全都露！食藥署今（31）日預告2草案，明定化粧品標示規範，草案將進入60天預告評論期，預計5月2日正式上路，但新法上路會給予1年寬限期，直到109年5月2日起生產的化粧品，才需依新規定標示，違者最高可按次處100萬罰鍰，情節重大者，還可令其停業1年，或撤銷登錄許可證。

食藥署預告的草案分別為「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」、「國內分裝或改裝者之輸入之化粧品，其外包裝或容器應加刊標示臺灣分裝或臺灣改裝之等同詞句」，有望助於化粧品管理規定與國際接軌，助益消費者辨識產品標示資訊，提升消費者使用化粧品之權益。

食藥署簡技黃維生表示，此次預告除了維持《化粧品衛生安全管理法》第7條的標示規定，更針對細節定規範，包括依產品淨重或容量規範化粧品標示字體大小；因外包裝或容器過小，得於標籤、仿單或其他方式標示情形；化粧品之成分名稱由含量高至低排列標示方式；規範產品製造日期及有效期間等事項應以壓印、不褪色油墨或打印方式標示。

▲洗髮精示意圖。（圖／取自pixabay）

以標籤標示者，應與所有標示事項印刷或打印在同一張標籤上；為便利消費者辨識非原裝進口之輸入化粧品，清楚標示在國內分裝或改裝之資訊，本次預告規範於國內分裝或改裝之輸入化粧品，應標示「臺灣分裝」或「臺灣改裝」之等同詞句。

黃維生提到，目前會有分裝情形者，多為洗髮精、沐浴乳等大容量產品，109年5月2日起若未依規定標示，將可依同法第23條按次處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或撤銷或廢止該化粧品之登錄或許可證。

此外，依同法第16至17條規定，標示違規之化粧品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，化粧品製造或輸入業者應於主管機關所定期限內回收市售違規產品。