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春節連假「進廠微修」　專家祭就診小撇步：留意三不五要

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整形,微整。（圖／達志／示意圖）

▲春節連假「進廠微修」，專家祭就診小撇步：留意三不五要。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

年關將近，許多民眾都會利用9天連假「進廠維修」，此時醫美機構就扮演重要角色。台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長蔡仁雨與台灣整形外科醫學會理事陳建宗教授共同呼籲，民眾在執行醫美療程前，應留意「三要五不」，並選擇通過醫策會認證機構，兼顧安全、美麗與品質。

衛福部2013年起委請醫策會辦理「美容品質醫學認證」，主要分為光電及針劑注射治療及美容手術，通過者將由醫策會核發「紅」、「綠」標章，通常通過院所都會將其掛於門口顯眼處，方便民眾辨識。

蔡仁雨院長表示，民眾應清楚自身需求，與醫師充分溝通再執行治療，避免產生過度或不當的治療造成遺憾。陳建宗教授亦提醒，治療前應詳細向醫師詢問治療方式、效果、可能風險、副作用及併發症，同時告知醫師自己已有的相關疾病或用藥，治療前也要有充分的睡眠，才能安心地接受治療。

▲三總美容品質醫學認證,醫策會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲美容醫學品質認證紅綠標章。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

蔡仁雨提到，選擇醫美機構需注意的「三要」分別為：要多想、要多問、要多看。除了接受處置前多觀察外，前往機構接受處置前，還需多搜集相關資訊與相關訊息。

「五不」則為不要聽信誇大不實的美容醫療廣告及美容諮詢師的推銷、不要貪小便宜購買美容療程或特惠方案、諮詢問診與手術盡可能不要同一天進行、避免同時接受多種手術、非必要時不採用深度靜脈麻醉。只要能把握上述原則，就能避免踩到醫美地雷，煥然一新回家。

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關鍵字： 醫美健康 醫策會 微整型 整型 美容醫學品質認證
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