牙周病菌向上入侵！七旬翁右半身無力　大腦發炎化膿險癱

▲輕忽牙周病，七旬老翁腦膿瘍險癱瘓。（圖／ETtoday資料照／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／綜合報導

69歲徐先生日前到大陸旅遊時突然感覺右側手腳無力，在準備回台的前兩天更是頭痛到無法言語，當地醫師診斷腦部疑似腫塊，緊急回台就醫進行腦部引流抽取膿瘍，經細菌培養，才發現疑似牙周病中的鏈球菌侵入腦部，造成腦內枕葉處發炎化膿，若再晚一步就醫，恐終身癱瘓。

收治患者的花蓮慈濟神經外科主治醫師邱琮朗表示，腦膿瘍是因為血液將細菌或黴菌帶入腦部組織，進而造成腦部發炎化膿，會引起顱內壓升高，有致命危機。大部分是多種病菌感染，常導致病人抵抗力弱，致死率高，除必要之手術外，抗生素常隨病情調整種類及加重劑量。

徐太太回憶起當時狀況，仍心有餘悸，因為先生由救護車從桃園機場送往花蓮慈濟時已經意識不清，還好醫院已做好準備，緊急安排電腦斷層及核磁共振檢查，發現他左腦枕葉處有5公分大的腫塊，再透過「電腦立體定位抽吸手術」引流並清理膿瘍，才將先生從鬼門關搶回來。

▲經過2個月抗生素治療及復健治療，徐先生右側肢體肌力從病後的0分僅能臥床，逐漸進步至可以行走。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

邱琮朗提到，經細菌培養發現，徐先生疑似牙周病中的鏈球菌侵入腦部，造成腦內枕葉處發炎化膿，甚至感染致腦室，當時狀況相當危急。所幸經過2個月抗生素治療及中西醫合療、復健治療，徐先生右側肢體肌力從病後的0分僅能臥床，逐漸進步至可以行走。

徐太太表示，清理膿瘍後幾天，因為膿瘍周邊還有嚴重的腦積水，先生雖然意識恢復但記憶力不僅大幅減退，說話功能受影響，就連最熟悉的家人都不認得，醫療團隊又幫忙進行腰腹腔引流手術，第二天意識就變得清晰，不僅能跟家人有說有笑，還能試著下床走路。看到徐先生術後的恢復狀況，終於讓家人放心許多。

邱琮朗提醒民眾，腦膿瘍沒有有效預防方法，只要出現頭痛、發燒、嗜睡、頸部僵硬疼痛、中耳炎、鼻竇炎等症狀時，應儘早就醫治療，以防細菌或黴菌轉移到腦部，導致發炎化膿。