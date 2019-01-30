150家醫院財報公開「這家最驚豔」　健保署：很不容易！

▲健保署副署長蔡淑鈴說明醫院整體收支分析。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署公佈106年領取健保費用4億元以上150家醫院財報，包括19家醫學中心、79家區域醫院與52家地區醫院，健保署表示，今年最令人驚豔的是位於台中霧峰的亞大醫院，該院雖為地區醫院，105年7月才成為健保特約，隔年領取健保就超過10億元，整體收支結餘也達1.1億。

根據健保署統計，今年最賺錢5家醫院分別為林口長庚整體結餘79.65億、高雄長庚49.78億、台大醫院23.97億、中國附醫23.93億與桃園長庚21.48億。

最不賺錢的醫院也有前5名，第一名為嘉義長庚-5.22億，其次分別為敏盛綜合醫院-2.05億、義大癌治療醫院-1.21億、麻豆新樓醫院-0.9億與怡仁綜合醫院-0.63億。

但若只計算醫療本業收入，前5名分別為中國附醫21.42億、台大醫院15.23億、高醫8.10億、北市聯醫6.27億與北醫附醫6.25億。

▲健保署公布整體收支結餘前10名醫院。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署副署長蔡淑鈴表示，從中國附醫的財報來看，人事成本為41%，佔比稍低，可能是因為其為教學醫院，可善於運用學校人力。在醫療本業結餘部分，位於嘉義的陽明醫院也讓健保署眼睛一亮，儘管只有346床，且多為健保業務，少部分自份，卻有高達3.98億元的醫務結餘，排名第9。

不過，最令健保署驚艷的，還是位於台中市霧峰區的亞大醫院，同樣也是地區醫院，105年7月才成為健保特約，106年領取健保費用就達10.48億元，達到需公開財報的範圍。

蔡淑鈴說，亞大醫院只有301張病床，也沒有股利收入，幾乎都只靠醫療本業，106年整體結餘就有1.1億元，「這間醫院很不容易」，但也可能跟他們土地與房子都是自己的，無須負擔租金收入有關。