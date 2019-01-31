▲國保十年大限！未補繳少領61萬，除非有這2種「可申訴狀況」。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

第一期國民年金10年補繳期將於今（31）日到期！未完成補繳者將無法計入保險年資，未來領取老年年金時不得選擇優領A式，每月少領2139元，若以平均壽命計算，恐少領61萬元。衛福部提醒，尚未補繳的民眾，應在晚上11時59分前完成補繳，但來不及繳納者若有以下2種狀況者，也可致電勞保局進行申訴補救。

衛福部社保司司長商東福表示，國民年金的保險對象為25至65歲國民，此波到期者為首期（97年10月、11月）未繳款民眾，保險費於97年12月寄發後，應於98年1月底前完成補繳，否則未來領取老年年金時不得選擇優領A式，身心障礙年金則無法享有基本保障4872元。

為了減輕年滿65歲或重度以上身心障礙被保險人分期繳費期間的經濟壓力，衛福部已於108年1月4日修正「國民年金保險保險費與利息分期及延期繳納辦法」，凡年滿65歲或符合重度以上身心障礙者，前3期每期應繳金額依序以被保險人最早欠費之首3個月保險費計算，亦即前3期最低應繳金額由1,000元調降至674元、505元或337元（依當期補助身分別之自付金額計算）。

▲國民年金是強制社會保險，只要25至65歲未參加勞保、公保的國民都屬納保範圍。（圖／勞保局提供）

商東福表示，隨著補繳期限將至，1月下旬勞保局接獲的補繳詢問電話「比平常多很多」，也開出許多補繳單。不過，因開單後是由銀行代為收款，衛福部約需15天才會知道有多少人已繳款。截至1月9日統計的102.6萬欠費民眾中，究竟有多少人放棄繳款？需待過年後才知道。

至於今天未繳款者，是否就完全喪失補繳資格？商東福表示，「也沒有這麼嚴格」，若在補繳期處於服役，或剛好被宣告失蹤等法律上許可的範圍，可以提出申訴，經衛福部查證屬實者，可再安排補繳。

商東福呼籲，民眾如有尚未繳納之保險費請儘快洽詢勞保局補單繳款，若無力一次繳納所積欠之國保保費及利息，可向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納保險費。