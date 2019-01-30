區域醫院服務不打折！嘉義長庚淪「最虧錢醫院」有3原因

▲嘉義長庚外觀。（圖／取自嘉義長庚網站）

記者嚴云岑／台北報導

健保署公佈106年度150家醫院收支排行，最賺與最虧都在長庚，最賺錢的林口長庚整體結餘79.65億，最不賺錢的嘉義長庚，則負5.22億。長庚醫療財團法人行政中心副主任蘇輝成表示，嘉義長庚的財報不好看，主要有3大原因，除了人事支出增加外，以區域醫院之姿提供醫學中心水平服務，也吃掉醫務本業收入。

在整體收支結餘前20名的醫院中，長庚體系就佔了4家，分別為林口長庚、高雄長庚、桃園長庚與基隆長庚，結餘逼近170億。不過，林口長庚結餘的79.65億中，非醫務結餘佔了77.8億，其中股利就佔了66億，醫務收入僅有1.85億。高雄長庚、桃園長庚醫務收入也僅3億多，基隆長庚更呈現虧損，是靠股利收入，才不至於呈現負成長。

蘇輝成表示，王永慶創辦人創立長庚醫院目的原本就不是為了營利，為了兼顧研究與臨床教學，每年都會花很多錢在教學研究與社福上，去年整個長庚體系花在醫學研究上，就佔了31億，社福也花了快9億，「其實把這些灌回去，本業可以賺更多。」

▲長庚行政中心主任蘇輝成 。（圖／記者嚴云岑攝）

嘉義長庚的財報之所以虧錢，主要有3個原因，主要2大原因為區域醫院的給付原本就比醫院中心低，但長庚醫院基於服務水平的一致性，「每個醫院提供病人的服務，都維持醫學中心水平」，相對成本會比較高，而人事薪資也是一視同仁，「健保給付不足的，醫院都會付」，醫務收入也間接被壓縮。

此外，嘉義長庚與雲林長庚，是最晚成立的醫院，在股利收入分配較少，而在股息分配上，也是依照每家醫院貢獻分配，嘉義沒有股息分配，因此整體才被會比較不好看。

最後，蘇輝成表示，長庚每年都會將盈餘撥一部分用於人事成本上，去年共增聘463人力，一年調薪增加6.6億元，今年除了發放6個月的年終獎金外，還加碼1.5億元紅包，「這都是導致本業營收衰退的重要原因」。