愛吃炸雞恐罹3癌！專家曝7種癌症「都吃出來的」　你也秒中槍？



▲愛吃油炸類、炸雞等食物，恐提高罹患大腸癌、肺癌及乳腺癌等癌症。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導



現代人飲食選擇多樣，尤其下班以後就想來塊炸雞排配珍奶，享受大口吃肉、大口喝飲料的快感，但也因此讓可怕癌症不知不覺跟著被吃下肚。根據陸媒《生命時報》採訪解放軍309醫院營養科主任左小霞，她指出有7種癌症最容易從口入，其中包括去年底一次奪走藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰性命的的食道癌。從吃開始調整，飲食均衡才能永保身體健康。

你的飲食方式可能正巧也成為癌症最愛，而你今天吃對了嗎？美食當前，你可能都犯了大多數人都會踩的健康大忌：

1.腸癌：吃菜少吃肉多

左小霞說，現代人愛吃肉、菜吃得少，尤其上班族三餐老是在外，容易出現便秘、飲食不均，長期便秘容易迫使腸道反覆吸收有害物質，最終誘發腸癌。因此建議網友們肉菜比例盡量維持在1：5～1：4之間，且每天要吃50～100公克的雜糧。

2.口腔癌：菸酒不離口

根據世界癌症基金會報告指出，有40%以上的口腔癌和酒精有關。此外，吸菸也是40歲以下的人罹患口腔癌的禍首。常常嚼檳榔也會增加罹患口腔癌的風險。

3.肺癌：高溫烹調

很多家庭主婦驚罹肺癌的原因在於，煮飯時沒控制好油溫容易產生大量夾雜致癌物的油煙，再加上廚房通風不佳，人體一旦吸入過多油煙即容易增加罹肺癌風險。所以烹調時應避免煎、炒、油炸等高溫烹調法，而是以清蒸、水煮、川燙等取代。

4.胃癌：愛吃醃製食品

左小霞說，醃製的蔬菜所含有的亞硝酸鹽過高，可能和蛋白質食品中的胺類物質合成致癌性較強的亞硝胺。另外，醃製食品往往口味較鹹、含有高鈉，對於胃黏膜也造成直接的刺激，更容易發生胃炎或是胃潰瘍等情況，間接增加癌變發生。



▲熱食容易侵蝕食道黏膜，反覆傷害恐誘發食道癌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

5.食道癌：喜歡趁熱吃

冷冷天，你也喜歡喝熱熱的湯，吃噴汁的湯包？小心趁熱吃並非好事！左小霞解釋，愛吃燙食容易罹患食道癌，根據數據顯示，食道癌患者中平常因為愛吃熱食、熱飲者有高達90%。高溫食物容易導致食道起泡、潰瘍、出血，反覆如此容易誘發癌症。

6.乳腺癌：高脂肪高熱量飲食

平常沒吃煎炸食物、加工肉製品等高脂肪、高熱量食物就活不下去的女網友們要注意啦！就是因為愛吃這些食物，導致罹患乳腺癌風險變高，建議女性每天少吃肉、多吃新鮮蔬果，並攝取30～50公克的豆製品。

7.肝癌：食物受潮霉變

左小霞分析，黃麴毒素恐導致肝癌，它常存在於受潮發霉的花生、玉米、堅果等食物裡。因此建議適當儲存食物，避免食物變質，就算只有輕微的霉味也必須丟掉，若吃到發苦霉變的堅果，也要趕快吐掉，立即漱口。