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感冒竟引蜂窩性組織炎！他「鼻腔化膿」眼眶、臉頰爆紅腫

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鼻涕,鼻竇炎,中年男子,擤鼻涕。（圖／記者嚴云岑攝）

▲一名男性感冒引起鼻竇炎，導致鼻腔化膿，進一步引發顏面蜂窩性組織炎。（圖／記者嚴云岑攝，感冒示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名69歲病人因感冒出現眼睛周圍、臉頰紅腫，就醫後返家服用抗生素，但隔天紅腫仍未緩解，甚至蔓延到整個顏面，就醫檢查發現「鼻腔內化膿」，醫師懷疑是鼻竇炎造成，住院進一步檢查證實，眼眶、臉頰的蜂窩性組織炎是左側鼻竇急性鼻竇炎引起。

收治該病例的台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林忠青指出，透過內視鏡發現病人鼻腔內化膿，且當時血液發炎指數很高，電腦斷層檢查證實是「左側鼻竇急性鼻竇炎」引起眼眶、顏面蜂窩性組織炎，之後利用「功能性鼻竇內視鏡手術」，清除鼻竇腔感染源，再施打抗生素，成功控制蜂窩性組織並治癒鼻竇炎。

感冒竟引蜂窩性組織炎！他「鼻腔化膿」眼眶、臉頰爆紅腫。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲個案右側臉頰因蜂窩性組織炎紅腫。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

林忠青說，鼻竇炎大多是感冒引起，感冒病毒造成鼻腔黏膜腫脹，塞住鼻竇連結至鼻腔中間小隔腔，鼻竇續發性細菌感染就形成鼻竇炎，急性鼻竇炎一般用口服抗生素就可以有效治療，但是如果拖延或病人抵抗力較低，就可能變成慢性鼻竇炎。

性鼻竇炎如果只靠服藥，通常很難斷根，會反覆不斷發作，一不小心就會像該案例一樣合併嚴重感染症狀。林忠青提醒，春節期間進出人多的公共場合，很容易被傳染感冒，要隨時戴口罩保護自己，如果感冒超過一星期沒好，一定要趕緊就醫，若伴隨嚴重鼻塞、眼睛痠、臉頰漲痛、頭痛、牙齒痠痛，很可能就是鼻竇炎，更要儘早治療，避免形成慢性鼻竇炎。

感冒竟引蜂窩性組織炎！他「鼻腔化膿」眼眶、臉頰爆紅腫。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林忠青。

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關鍵字： 感冒 鼻竇炎 鼻腔 蜂窩性組織炎 發炎
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