不怕沒人要！吸引幸福關係就靠「7大妙招」...你有做到嗎？



▲如果你能好好愛自己、抱持著感恩的心，相信你也能擁有一段美好的愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你現在已經有另一半了嗎？還是依然單身呢？其實如果還自己一個人，也沒有什麼大不了，只要你願意做到某些事情，相信不用你刻意去尋找，愛情就會悄悄找上你。對此，國外網站《Indiatimes》就列出能夠吸引幸福關係的7個方法，只要你能做到，不僅能讓你成為一個好伴侶，也能讓你們之間的關係變的更甜蜜！

《Indiatimes》列出能夠吸引幸福關係上門的7個方法：

1.別把自己想的那麼慘

如果在一段感情中，對方總是打擊你的自信心或是讓你感到痛苦，你就要考慮放棄了。因為一段好的感情應該是要能讓你「成為一個更好的人」，若是連這點都做不到，你就應該要停止這樣的生活，並且重新找回真正的自己；曾經有人說過，如果你不喜歡自己所在的地方，那就請繼續前進，畢竟，你不是一棵樹。

2.接受自己的過去

不管是沉迷在過去痛苦的回憶中，或是埋怨自己當初怎麼沒有做些什麼，這些事情對於現在的你來說，一點意義都沒有。你要知道「過去就是人生最好的導師」，如果你想要活的快樂，你就應該要接受自己的不完美，畢竟，在這個世界上，沒有人天生就完美無缺，學習到了教訓就應該要繼續往前進，別在後悔中停留太久。



▲一直活在過去沒有用，你應該要試著走出來，別讓自己的不完美阻擋你前進。



3.養成「感恩」的心

也許只是沒有注意到，其實人們常常會把許多事情視為「理所當然」，所以你應該要開始學著細數自己所擁有的幸福，並且把握每個出現在身邊的機會，一旦你養成感恩的心，你看這個世界的眼光就會變的不一樣。

4.學會愛自己

相信你一定有聽說過，「自愛」就是愛情中最美好的狀態，但是有多少人做的到呢？其實自愛的邏輯非常簡單，你只要好好地照顧自己心理的健康、寵愛自己並且優先考慮自己的感受，這樣就會是所謂的「愛自己」。



▲要愛別人之前，應該要學會好好愛自己，這樣才會是最完美的狀態。



5.在錯誤中學習

有時候，你也可以放慢腳步，好好檢視一下自己的行為。舉例來說，假如你和家人吵架，你可以冷靜思考一下問題到底出在哪裡，千萬不要還沒搞懂事實就先責怪對方。

只有當你開始對自己誠實，並且坦然接受自己的錯誤時，你才有機會能夠吸引一段更好的愛情，而且你這樣的心態也能讓你成為一個更優秀的伴侶，你就會是自己的榜樣。

6.處理事情，而不是抱怨

抱怨一件事情很容易，而且透過抱怨，你可以把自己塑造成「受害者」。但是，假如你想要談一段成熟且正向的戀愛，你就一定要學會「處理事情」；在感情中，如果你們吵架了，就請你一定要和對方進行坦誠的談話，並且找到一個能夠解決紛爭的辦法。

你要知道，「不斷抱怨」只會帶來更加消極的情緒，而採取行動、處理問題能夠為你們的感情帶來成就感和積極性。



▲如果你們吵架了，就應該要好好溝通，並且找到能夠處理問題的方法。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



7.給自己一點時間

不管你有多麼忙碌，你都應該要在一天中抽出一點時間，好好地和自己獨處；你可以拋開社群網站、遠離手機，做一些你很喜歡的事情，像是閱讀、寫日記、聽音樂、繪畫或是運動，要記得多花一些時間讓自己充電，並且靜下心來觀察身邊發生的一切。