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聚餐吃太鹹「湯喝太多」　64歲女全身水腫無法呼吸

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▲一名腎病患者聚餐吃太鹹、湯水喝太多，引發嚴重水腫。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

記者趙于婷／台北報導

一名64歲陳小姐洗腎三年，某天半夜突然覺得人很喘，吸不到氣，緊急就醫才發現下肢嚴重水腫，胸部X光片顯示心肥大及肺充血，一問才發現前一天家族聚餐有喝湯，且外食較鹹，醫師推斷是飲食習慣不佳造成水分滯留引發全身水腫，使用鼻導管供氧改善呼吸狀況改善，並安排透析脫水。

收治該病例的台中醫院腎臟科醫師劉思緯指出，水腫是液體滯留引起的腫脹，就像大豪雨或水溝堵塞造成路面的積水，是一種發炎反應或損傷的後遺症，水腫可分為局部性及全身性水腫，皮膚水腫表現被形容為「凹陷」。

劉思緯進一步說明，當壓力施加到小區域後，壓力在釋放後凹陷仍持續存在，常見於心、肝、腎病患者、營養不良等情形，也可見於荷爾蒙影響、淋巴循環不好、血液循環差、發炎反應或缺氧後遺症等。

收治該病例的台中醫院腎臟科醫師劉思緯。（圖／台中醫院提供）

▲收治該病例的台中醫院腎臟科醫師劉思緯。（圖／台中醫院提供）

劉思緯說，由於水往低處流，日間水分通常滯留於足背、脛前，如同四肢綁沙袋啞鈴做重量訓練一般，容易有無力、腫脹鞋子穿不下等症狀，造成打針治療困難，臥床患者則會因姿勢關係集中在身體下側，容易產生新傷口，厲害時會造成內臟水腫，腸胃水腫會食慾不佳，肺水腫就如同溺水一般吸不到空氣，進一步併發發炎、感染等，形成惡性循環。

一般人可藉由按壓雙下肢看是否凹陷、體重是否異常增加，來檢視自己是否有水腫狀況，但更重要的是找到水腫的原因。劉思緯提醒，腎臟病患者應該加強水分控制，正確飲水量因人而異，通常是小便量加上500c.c最適當。

劉思緯強調，千萬不要不喝水，若造成脫水狀況，嚴重時更可能引起心肌梗塞或腦中風，病友要和醫師討論，找出最適合自己的喝水量，若有身體不適應及早聯絡透析中心或前往有洗腎設備的醫院就醫。

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