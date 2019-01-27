怕年後發福、慢性病發作　營養師5大建議...先改變「進食順序」

▲不少人過年大魚大肉，導致年後體重飆升、肥肚上身。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

過年天天大魚大肉，一不小心就造成熱量攝取爆表，導致年後體重飆升、肥肚上身，而對於有慢性病的人來說，滿桌年菜可能處處都是陷阱，尤其是不少慢性病患者都會疑惑到底什麼可以吃、什麼不能吃？對此，營養師也提出糖尿病患等慢性病患過年飲食5大原則，第一步就是要先改變飲食順序！

1.原態食物、少加工

加工食品雖然口感、香味或色澤更好，但內含的各種食品添加物，會增加腎臟負荷，如過年必備的香腸、臘肉或是傳統的醃漬品「福菜」、火鍋丸餃類等都是常見名單，建議這些食品淺嚐即可，盡量以原態食物為主要飲食來源，例如蔬菜、肉、豆腐、蛋等。

2.清湯、少醬料少勾芡

火鍋、麻辣鍋、佛跳牆等為年節常見料理，但色香味濃的湯品往往隱藏著高油、高鹽、高普林，尤其有高血壓的民眾，吃火鍋時除了少沾醬，也應避免喝湯；有痛風的民眾，更該避免大魚大肉以及豬骨、雞骨熬成的湯底，若是急性發作期則不宜吃火鍋。火鍋建議選用昆布、番茄的清湯底取代沙茶、麻辣鍋等重口味湯底。

3.先吃青菜

年菜大魚大肉居多，口味上通常較重、較油膩，烹調方式以油炸、煎或炒為主，一餐下來容易導致肉類、油脂攝取過量，而蔬菜類攝取不足，造成便秘，建議要「改變進食順序」，蔬菜類→豆魚肉蛋類→全穀根莖類。先吃青菜再吃肉、飯的順序可以提高膳食纖維攝取量，增加飽足感也能減少熱量攝取。

▲營養師提醒，過年飲食要把握5大原則，才能避免年後肥胖、慢性病發作。（圖／台中醫院提供）

4.酒精、飲料適量

酒精有液體麵包的稱號，1克酒精含7大卡熱量，酒精濃度越高，熱量也越高，但酒精濃度低的啤酒，往往更容易飲用過量，例如一罐啤酒（330c.c）約等於1/2碗飯的熱量。而市售飲料含有許多隱藏糖分，例如汽水（330c.c.）或市售果汁（450c.c）約等於3/4碗飯的熱量，提醒民眾可以白開水、無糖綠茶、烏龍茶等取代含糖飲料。

5.點心零聰明選

如牛軋糖、花生糖、方塊酥、牛肉乾等，都是非常受歡迎的年節伴手禮，但零食等甜食因添加較多的糖及油脂，屬於熱量密度高的食物，小小一塊牛軋糖或是花生糖（約10g）熱量就相當於1/4碗飯的熱量，而方塊酥、牛肉乾等多含有較高的油脂，吃多容易導致血糖、血脂飆高。建議點心可選擇新鮮水果，水果含有天然植化素、維生素及礦物質，可增加免疫力、幫助排便。

