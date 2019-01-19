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男尾牙喝醉吐到送急診！妻生氣仍細心幫他擦　醫感嘆PO勸世文

點評:前幾天尾牙也有看到同事被送急診 >"<
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▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

公司尾牙聚餐，難免會跟同事喝上幾杯，但一定要適可而止。急診醫師白永嘉就曾經分享一個故事，一名男子尾牙喝醉吐到送急診，妻子趕來後很生氣，但仍然細心幫忙擦拭。白醫師感嘆，很常看到因為應酬喝酒過量而得到肝硬化或癌症的人，「乾了再多瓶酒也是枉然，最後在病床上陪伴他的，只剩平常被忽略的家人。」

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉經常在臉書粉絲團「急診醫師的眼睛」分享急診故事，而白醫師今（19日）天PO文指出，「各個公司尾牙的時間又到了⋯⋯再用去年這個尾牙醉酒病人提醒大家，喝醉酒真的不值得，也不要對同事灌酒。

去年的歲末年終，白醫師在臉書分享一個故事，一名中年男子在尾牙喝醉酒，吐得滿身都是，被幾個同事送來急診，抽血檢查酒精濃度超高，「同事們對他冷嘲熱諷，一臉很嫌棄他的樣子，不久後病人太太來了，同事們也就一哄而散。看著太太生氣但卻細心地幫病人擦拭身體，我彷彿看到了過去的自己。」

▲酗酒，酒醉。（圖／視覺中國CFP）

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）

白醫師透露，自己過去也常常喝醉酒，下班後跟同事或朋友聚餐喝酒，美其名是建立人脈關係，其實是忽略了家人，「在急診真的也很常看到，病人應酬導致喝酒過量、生活作息不規律、睡眠不足，年紀輕輕就得到肝硬化或是癌症，甚至不小心一跌倒，生命就結束了。」

白醫師認為，失去了健康和家人之間的關係，所謂的人脈關係也是一場虛空，「乾了再多瓶酒也是枉然，最後在病床上陪伴他的，只剩平常被忽略的家人。」他最後再次強調，不要花時間在這些虛空的人脈關係上，因為人生真的很短暫，「別把寶貴的時間給這些匆匆的過客，留給我們最愛的家人吧！」

對此，不少網友表示認同，「真的很有啟發，銘記在心！」「家人還是重要的精神支柱！」「家人跟健康才是真的！」也有網友說，除了不貪杯傷身，更不要當個一直勸別人喝酒的人，或許你覺得熱鬧好玩，但其實你不知道有人因為拼面子被灌酒而出事。


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