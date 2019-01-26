胖子肚油厚5cm！專家曝「網超愛5大減肥法」沒用...副作用一堆

點評: 我要去減肥了...



▲胖子肚藏厚厚的油，從今天開始減肥吧！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

冬天靠著衣物的遮蔽，讓人不知不覺在大餐狂嗑情況下，肚子越來越圓卻渾然不知嗎？肥胖是種會呼吸的痛，讓你買衣服也痛、秤體重也痛，體檢報告一拿到更是各種紅字，心痛不已嗎？英國BBC曾記錄醫師解剖一名107公斤肥胖女屍的過程，並直接展現肥胖者的病態內臟，結果讓人不寒而慄。

陸媒《生命時報》邀請中國醫學科學院阜外醫院內分泌與心血管診治中心主任李光偉、中日醫院內分泌科主任邢小燕、火箭軍總醫院內分泌科主任李全民，分析肥胖者的「5種內臟狀態」，並破解5種網友們最常用的「錯誤減肥法」，教你這樣甩贅肉最實用！

1.心肺：肥胖的人，心肺會變成一坨坨軟趴趴的肉，體內多餘的脂肪也會堆積於心肌細胞，會誘發心臟病和其他血管疾病。

2.肝臟：肥胖會導致肝臟負擔變重，容易形成脂肪肝，恐怕間接引起肝硬化，甚至是肝癌。

3.腹部：器官恐被包覆在5公分黃油脂肪內。曾有外科醫師遇過脂肪厚度高達13公分的患者。

4.血管：肥胖的你也有遇過血管找不到的窘境嗎？胖的人血管容易被多餘的脂肪包覆，且動脈一旦堆積太多脂肪，就容易增加罹患血栓及全身血液循環惡化的風險。

5.關節：體重增加也會連帶加重關節負擔，讓關節磨損更厲害，有些胖的人甚至需要進行關節置換手術。



▲你也為了減肥，不吃早餐嗎？小心傷腦還越減越胖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

專家們也在文內分析5個網友最常用的減肥法，但不僅效果差，還可能引起一堆副作用：

1.不吃早餐

少了早餐的熱量，無法足夠撐起你一天的活動量，還可能導致腦霧、記憶力衰退，嚴重恐影響一整天的工作效率。且不吃早餐，可能讓你一路餓到中午暴飲暴食，反而胖更快。

2.吃辣減肥

狂吃辣恐會影響胃部機能，甚至嚴重會有胃痛、胃出血的狀況。

3.與脂肪絕緣

脂肪類的食品耐消化、抗飢餓，還能夠減少澱粉類食物和零食攝取，有助於減肥，但也提醒，必須攝取好的脂肪，避免油炸類。完全隔絕脂肪的攝取，小心便秘因此找上門。

4.怕腫不喝水

人體由70%的水分組成，而水喝得不夠恐引起新陳代謝紊亂，血液變濃也會引發一連串健康問題。

5.穿緊身衣、蒸桑拿減肥

只減水分而未減掉體內脂肪，只要一補充水分就會復胖，恢復原本的體重。

專家們也親自測試有效的減肥法，包括「挺腰直身收小腹」及「多做有氧運動」。平時坐著時挺腰收腹部，不僅能鍛鍊到腹部的肌肉群，日積月累的做，還能有效減少腰圍尺寸。平時久坐的人建議每半小時起身走走，走路時要抬頭挺胸、雙眼平視；站立時下巴要回縮、腹部微收緊、重心稍往前。

此外，平時也建議多做有氧運動，像是田徑、跳繩、騎自行車、慢跑、打籃球、游泳或快步走等等。專家提醒，每次有氧運動不該少於30分鐘，每週進行3～5次，但若出現明顯的心慌氣短，心口發熱或是有頭暈症狀，就表示運動過度，要記得休息。