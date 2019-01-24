板橋「後埔戰鬥雞」爆用過期肉！連工廠都是假的　網：從小吃到大

▲「後埔戰鬥雞」是板橋知名炸雞排店。（圖／翻攝自google map）

記者趙于婷／新北報導

板橋知名炸雞排店「後埔戰鬥雞」爆出使用逾期生鮮原料製作雞肉等8項產品，消息一出引發不少網友撻伐。衛生局指出，除了確定有使用逾期原料，業者也無法提具生產製令相關資料佐證，判定為「未領證工廠」，現場更有多項衛生環境缺失，已依照《食安法》命業者24日起暫停生產製造食品。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦指出，約談葉姓負責人到局說明後，查證有使用逾期冷藏生鮮雞胸肉原料製作成調理香雞排，其餘查獲7項產品，業者也無法提具生產製令相關資料佐證，經查供應下游10家業者，已命業者24小時內下架違規產品，並命製造地暫停作業。

新北市經發局今（24）日查核製造地（新北市土城區和平路38之18號對面）結果判定為未領證工廠，又生產製造場所環境衛生有報廢品與成品混放無專區、貯存逾期原料、無產品原料驗收紀錄及進貨憑證，且生產加工肉品未能提出生產製令單及無有效日期評估依據等多項缺失。

▲「後埔戰鬥雞」爆出使用逾期食材。（圖／新北市衛生局提供，下同）

楊舒秦強調，已命業者108年1月24日起暫停生產製造食品，並依新北市食品安全衛生管理自治條例第11條規定責令業者24小時內下架違規產品，另外，業者貯存及使用逾期原料，依據《食安法》第15條第1項第8款規定，將依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

「後埔戰鬥雞」爆出使用過期肉之後，引發網友撻伐，更有網友傻眼直說「從小吃到大」、「感覺你們的油也不是經常換，現在連食物都出問題」、「越有名的越好吃的就越毒！」

▲衛生局現場封存8品項、總共2,943公斤食材。