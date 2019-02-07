牛軋糖、豬肉乾超肥　營養師激推「5種健康零食」魷魚絲上榜啦

▲不少人都會年貨大街辦年貨，營養師也推薦5種較健康的年節零食。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

農曆春節不少人都會大吃大喝，年菜、零食雙重進食之下，往往年後都肥一圈。營養師指出，零食暗藏高油、高糖、高鹽、高熱量危機，一定要懂得選擇，建議可選「原味堅果種子類、果乾類、魷魚絲、黑巧克力和海苔」5種零食，會比花生糖、牛軋糖相對來得健康一點。

臺中醫院營養師宋瑋琪表示，零食營養價值非常低，常見的花生糖、牛軋糖1顆就有70～80大卡，吃4顆約相當於1碗白飯的熱量、豬肉乾吃1片就吃進35大卡，而芝麻蛋捲一條則有86大卡。以1個60公斤的成人為例，若因為零食而額外攝取超過300大卡的熱量，想把熱量消耗掉，需快走路55分鐘或慢跑36分鐘。

宋瑋琪強調，想要過一個健康不發胖的農曆年，可遵循「健康零食聰明選、分享和增加戶外活動」三大方法，切記少量吃、慢慢吃，與親朋好友一起分享，分散熱量。過年期間除了與親友在家裡相聚外，也可安排戶外的活動，可以消耗多於熱量並增進健康。

▲堅果富含單元不飽和脂肪酸、維生素E等營養素。（圖／達志示意圖）

有慢性疾病的民眾，在攝取零食時一定要更加注意。宋瑋琪指出，瓜子、腰果等堅果類，含磷量高，水果乾的含鉀量較高，腎臟病患者應節制少吃，而糖果、餅乾等糖份及反式脂肪酸高，心血管疾病、糖尿病患應避免攝取過量。

另外，肉乾、魷魚絲、蜜餞和調味堅果等，在加工過程中也容易添加大量鹽、糖、油調味，易造成攝取鈉含量過高，有高血壓及病患者更該小心。針對零食選擇，宋瑋琪也提出5種類型。

【營養師推薦年節5大零食】

1.原味堅果種子類

富含單元不飽和脂肪酸、維生素E等營養素，有護心降血脂等功能，但其屬油脂類，每日攝取1份，約1-2湯匙即可，選擇原味而非蜜汁、油炸等口味，且不要過量，否則肥胖也會找上身。

2.果乾類

純粹的乾燥水果，不經醃漬也不額外加油，但要記得先閱讀「營養標示」，成分越少就表示添加物越少。

3.魷魚絲

主要成分是醣類和蛋白質，以烘烤製成含油量低，但其鈉含量並不低，所以還是建議適量食用。

4.黑巧克力

研究發現含大量抗氧化成分，但只限於可可含量高、糖含量少的黑巧克力。

5.海苔

含有豐富的礦物質，但市售產品多經過調味，以致鈉含量過高，挑選時記得選擇包裝上營養標示「薄鹽」、「低鈉」產品。

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