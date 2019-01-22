1杯抵6顆蘋果！喝紅茶助抗癌...「超神抗氧化」效果全曝光



▲喝一杯紅茶的抗氧化效果，竟然等於6顆蘋果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



大家都有聽過「一天一蘋果，醫生遠離我」，其富含大量維生素A、C及多酚類等天然抗氧化物，具有擊退便秘、防癌的功效，含有的槲皮素有益呼吸系統，甚至還有減重效果！即便吃蘋果好處多多，但你知道嗎，一杯紅茶就能打趴蘋果，因為瑞典有研究發現，1杯紅茶竟能抵過6顆蘋果所含的抗氧化成分，能抑制引發癌症及腦中風等疾病各種疾病之活性氧，喝2杯紅茶，就等同喝了20杯蘋果汁。



根據《每日健康》摘錄《紅茶的一切：紅茶迷完全圖解指南》一書提到，紅茶主要成分為單寧酸、咖啡因、胺基酸等，其中紅茶與綠茶、烏龍茶相比，紅茶所含有的「單寧酸」含量特別多，其為產生苦味的多酚類，能夠分解體內三酸甘油脂，有助於降低膽固醇和血糖。此外，茶葉中含有的多酚具有抗氧化效果，能夠抑制誘發癌症或腦中風等疾病的活性氧。

瑞典的卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）研究團隊，針對近7.5萬名成年人進行研究，以他們的喝茶習慣及腦血栓發生率進行長達10年的追蹤和分析。結果發現，每天喝4杯以上紅茶的人，發生腦血栓及腦血管阻塞的機率竟降低21%。此外，研究也指出，一杯紅茶中所含有的抗氧化成分，相當於6顆蘋果，喝2杯紅茶等同於喝了20杯蘋果汁、7杯柳橙汁。



▲蘋果抗氧化效果高，但竟被一杯紅茶打趴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



你以為紅茶的好處只有這樣？它還有天門冬醯胺、海藻酸、麩醯胺酸等胺基酸，能夠提升紅茶甘甜味，還能對抗霍亂、腸炎和感冒病毒。儘管紅茶看起來好處多多，但也有國外健康網站指出，過量攝入咖啡因可能導致心律不整、腹瀉、眼壓高、影響血糖、血壓升高，甚至可能導致骨質疏鬆症。因此建議胃潰瘍患者、孕婦及哺乳期婦女不宜飲用濃紅茶，貧血者及神經衰弱者都應減少紅茶的攝取。

美國癌症研究所的研究結果顯示，茶中的多酚可能會減少腫瘤的生長。英國東英格蘭大學研究也曾發現，每天喝2杯以上紅茶的女性與鮮少或從不喝茶者相較，罹患卵巢癌的風險可下降31％，研究主持人卡西迪（Aedin Cassidy）博士表示，紅茶與柑橘類水果、紅酒一樣，富含黃烷醇類化合物，而黃烷醇能抗發炎，對於抵禦細胞異常增長也有助益。雖然紅茶對癌症的影響較少，但紅茶仍被研究發現可能對膀胱癌、肺癌、卵巢癌及前列腺癌有積極影響。