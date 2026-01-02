她參加喪禮重複問話「2小時記憶空白」　竟是「隱形中風」危機

▲陳彥秀醫師說明隱形中風。（圖／員榮醫院提供）

一名60多歲女性參加至親長輩喪禮，喪禮期間，她一直重複問同樣問題，家屬原本以為她是悲傷過度，但喪禮結束後竟然2小時記憶完全喪失，趕緊就醫檢查，經MRI(核磁共振)檢查，發現患者大腦海馬迴的位置有中風的跡象，原來是「隱形中風」導致的短暫性全面失憶症。

收治個案的員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，患者就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。家屬表示，先前參加長輩喪禮，因患者與這位長輩感情非常好，喪禮進行的兩個小時期間，患者不斷地問「我為什麼在這裡」、「你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異的舉動令家人不安，喪禮結束後回到家，家人跟她提起喪禮期間發生的事情，患者完全沒有印象，喪禮結束後她精神狀況仍不佳，於是要她就醫檢查。

陳彥秀分析，這種情況有幾個可能原因，第一個是中風，第二個是癲癇，患者接受腦波檢查正常無癲癇跡象，但核磁共振檢查發現，腦部右側海馬迴出現一點亮亮的影像，海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」狀況，是因為情緒過於激動、中風所造成。

為何會「短暫性全面失憶」？陳彥秀指出，最常見的原因包含情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然發生某些狀況所引起。這個疾病非常特別的地方在於，病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，通常在幾個小時後，患者就會恢復。但患者完全忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

患者除當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面也都正常，外觀看不出來她曾經中風過，後續給予抗血小板藥物，防止她再度中風。

同樣是腦中風，患者的預後卻大不相同，陳彥秀表示，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症，出現肢體癱瘓、行動受限，甚至長期臥床，生活品質大受影響。若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可望大幅降低肢體癱瘓與失能風險，對於後續復原與生活品質具有決定性影響。