150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」別拖了　醫給警告

男人年齡邁入3字頭，開始驚覺自己「不太行了」？泌尿科醫師莊豐賓指出，男性一旦出現「3大初老症狀」包括晨勃頻率減少、勃起硬度下降，以及不容易維持硬度，代表該就醫了。根據統計，台灣40歲男性有40%有勃起問題，70歲者更達70%，其中硬度不只攸關床上雄風，還可能和血管健康、代謝狀況、荷爾蒙，甚至慢性病有關。

開業泌尿科診所院長莊豐賓在YouTube頻道中分享，男性只要活得夠老，必定面臨「攝護腺肥大」與「性功能退化」的問題。而性功能退化的3大早期症狀，包括第一、晨間勃起反應/頻率降低；第二、勃起硬度變差，泌尿科將勃起硬度從最差至最好分為4級：蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉及小黃瓜；第三、不容易維持勃起硬度，為性功能退化極重要的訊號之一。

莊豐賓說明，根據統計，在40～70歲的台灣男性中，有23%、約150萬人呈現「微軟」，也就是「帶皮香蕉」的硬度；另有2～3%、大概20萬人，處在「剝皮香蕉」及「蒟蒻」狀態，通常在此狀態者，是不容易達到成功的性行為，即為陽痿。

莊豐賓強調，男性勃起功能牽涉到神經、荷爾蒙，以及陰莖海綿體內的動脈、靜脈與彈性，這三者的平衡，一旦勃起出現微軟，代表這些精細的機制已經出問題，請盡速就醫。

平時該如何保養海綿體？莊豐賓分享，保持良好的生活習慣、避免菸酒；遠離影響荷爾蒙的高風險因子，如塑化劑、肥胖與藥物；以及盡可能維持適當的性生活頻率。