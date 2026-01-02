ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」別拖了　醫給警告

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲根據統計，40～70歲的男性中，約有150萬人勃起時是「帶皮香蕉」的硬度。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

男人年齡邁入3字頭，開始驚覺自己「不太行了」？泌尿科醫師莊豐賓指出，男性一旦出現「3大初老症狀」包括晨勃頻率減少、勃起硬度下降，以及不容易維持硬度，代表該就醫了。根據統計，台灣40歲男性有40%有勃起問題，70歲者更達70%，其中硬度不只攸關床上雄風，還可能和血管健康、代謝狀況、荷爾蒙，甚至慢性病有關。

開業泌尿科診所院長莊豐賓在YouTube頻道中分享，男性只要活得夠老，必定面臨「攝護腺肥大」與「性功能退化」的問題。而性功能退化的3大早期症狀，包括第一、晨間勃起反應/頻率降低；第二、勃起硬度變差，泌尿科將勃起硬度從最差至最好分為4級：蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉及小黃瓜；第三、不容易維持勃起硬度，為性功能退化極重要的訊號之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊豐賓說明，根據統計，在40～70歲的台灣男性中，有23%、約150萬人呈現「微軟」，也就是「帶皮香蕉」的硬度；另有2～3%、大概20萬人，處在「剝皮香蕉」及「蒟蒻」狀態，通常在此狀態者，是不容易達到成功的性行為，即為陽痿。

莊豐賓強調，男性勃起功能牽涉到神經、荷爾蒙，以及陰莖海綿體內的動脈、靜脈與彈性，這三者的平衡，一旦勃起出現微軟，代表這些精細的機制已經出問題，請盡速就醫。

平時該如何保養海綿體？莊豐賓分享，保持良好的生活習慣、避免菸酒；遠離影響荷爾蒙的高風險因子，如塑化劑、肥胖與藥物；以及盡可能維持適當的性生活頻率。

趙露思宣布將復工拍戲！ 許願「藥量減半」：努力調整狀態

關鍵字： 初老 陽痿 微軟 泌尿科 莊豐賓醫師 攝護腺肥大 性功能退化 勃起功能障礙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

下面冒菜花！他1舉動「新長出一整排」　醫看傻：千萬別做

白居易也罹白內障！高齡權威陳亮恭用古人經驗談「與老病共處」

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

天冷反而睡不著　中醫揭原因：「3症狀」表示進補過頭

吃對東西最重要！　美女營養師點名「10大毀膚食物」

氣功、瑜珈更能護腦！長庚研究揭「抗失智效果」勝過高強度運動

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

海鮮保存不當易中毒！　食藥署點名「3種魚」最危險

天冷泡湯「貼藥布」NG行為　藥師揭高溫風險：嚴重恐致命

讀者迴響

回到最上面