胎盤早期剝離急改剖腹產　提早四天誕下元旦寶寶...新手媽好驚喜

▲醫師顏稟嶪（右起）、林姓媽媽和元旦寶寶、爸爸合影留念。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

2026年元旦剛過，不少民眾在跨年倒數中迎接希望，衛福部南投醫院則順利接生三位「元旦寶寶」，其中31歲林姓產婦因出現胎盤早期剝離狀況、緊急採剖腹生產，最終有驚無險、平安誕下體重3860公克的健康女嬰，讓該院嬰兒室在新年第一天就充滿歡笑與喜悅。

林姓產婦的主治醫師顏稟嶪表示，其女於元旦凌晨0時34分出生、母女均安，能在2025年尾聲接生元旦寶寶，是相當難得且難忘的經驗；林婦表示，原預產期為1月5日，沒想到女兒提前在元旦報到，全程陪產的先生看到女兒平安出生，也感到相當激動與喜悅，夫妻倆對顏稟嶪及醫療團隊的專業照護表達由衷感謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投醫院婦產科主任陳麗琴指出，迎接新生兒固然令人欣喜，但生產過程中仍潛藏許多風險，例如胎盤早期剝離、胎位不正等情形，皆可能需進行緊急剖腹生產；該院提供24小時接生及兒科醫療服務，醫護團隊全程嚴密監測產婦身體狀況與產程變化，並提供即時且完善的醫療服務，以確保母嬰安全。

南投醫院院長洪弘昌表示，在少子化的時代，醫護同仁能於新年第一天迎接元旦寶寶的誕生，都倍感欣慰，也誠摯祝福所有元旦寶寶健康平安、快樂成長。