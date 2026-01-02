ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

半數台灣人「喝酒就臉紅」　全球5億人基因突變獲《紐時》關注

▲▼飲酒,資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣近半民眾酒精不耐症，盛行率為世界最高國家之一，圖為飲酒資料照。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

歲末年終，各種聚餐尾牙接力登場，但如果你「一喝酒就臉紅」，要當心是酒精不耐症。《紐約時報》近日以「亞洲臉紅症（Asian glow）」報導亞洲人特有基因變異導致身體無法完全代謝酒精，這是一項健康風險警訊，估計全球受影響人口約5億人。專家指出，台灣人帶有此基因比例高達49%為全球之冠，相當於近半數國人有這樣的風險，飲酒後罹癌風險會飆升70倍。

《紐約時報》報導指出，「亞洲臉紅症」是一種常見於東亞族群的酒精代謝異常，約30%至50%東亞人因「ALDH2*2」基因突變，阻止身體完全分解酒精，導致毒素積聚，也讓飲酒後容易出現臉部潮紅、頭暈或頭痛等不適反應，估計全球受影響人口約5億人，占世界人口約8％。

台灣酒精不耐症衛教協會創辦人、史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏接受《紐約時報》採訪，這種酵素缺乏最常見於以稻米為主食的地區，包括中國南方、台灣、日本、韓國與越南。過往研究顯示，相關基因突變可以追溯至約3千年前中國東南部的一次原始變異。

陳哲宏去年出席台灣無酒日活動時受訪指出，根據人體生物資料庫，酒精不耐症基因是東亞人特有，其中台灣比例高達49％居全球之冠，身體無法代謝乙醛讓喝酒的危險性比其他人更高，但是民眾卻還有迷思認為喝酒臉紅代表肝功能好，這完全不正確。

▲▼台大醫院舉辦無酒日衛教宣導活動，台灣酒害防治協會理事長陳哲宏教授致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣酒精不耐症衛教協會創辦人陳哲宏，資料照。

陳哲宏示警，根據台大的研究顯示，單純飲酒者罹癌風險是常人的7倍，若再加上酒精不耐症，風險衝到70倍，如果又同時抽菸、嚼檳榔，風險增加逾300倍。社團法人台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳恒德指出，台灣約每10位癌症病患中，就有1人可歸因於飲酒，比例高於歐美國家的平均水平。

當時出席活動的台大醫院內科醫師張以承也強調，酒精無所謂「安全劑量」，喝多少都可能致癌與傷器官，沒有飲酒習慣的人應避免開始飲酒，已有習慣者則應儘量減少，每週不超過兩個標準酒精單位。

關鍵字： 酒精不耐症 亞洲臉紅症 飲酒風險 癌症警訊 台灣健康

