多運動！年後隱性致癌風險增　營養師：多吃天使食物

▲年後降隱性致癌風險必做5件事，多吃「天使食物」。（圖／團圓飯示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

過年期間家人團圓大魚大肉、高油脂飲食、熬夜打牌、久坐不動等不良習慣，不僅一個年節下來體重增加1~3公斤，若不及時修正，無形中恐埋下致癌危機。為此，台灣癌症基金會，呼籲民眾在過年期間可多吃「天使食物」，並保持運動習慣，才能將隱性致癌風險降到最低。

癌症希望基金會營養師鄭欣宜表示，年節期間與多人都會吃高油脂、重口味的食物，但當心吃太鹹容易導致血壓升高、增加水腫風險，建議可多吃高鉀蔬果幫助消種，鉀離子也具有利尿作用，能幫助鈉離子排出。

▲運動也是年後降低隱性致癌風險必做的5件事之一。（圖／取自pixabay）

此外，蔬果含有大量膳食纖維，可以增加飽足感、降低膽固醇及油脂的吸收，建議「兩菜一肉」，可先從蔬菜、菇類先攝取，再搭配瘦肉、魚肉、豆腐等蛋白質，避免攝取過多的動物性蛋白質及油脂。

過年期間的休閒活動，無論是打牌、打電動都以坐著居多，造成基礎代謝率隨之下降，鄭欣宜建議，民眾年節返鄉可趁好天氣出外走走，並逐步恢復每週3次、每次30分鐘的運動量，除增加心肺功能外，也能降低體脂肪的堆積。

▲牛奶富含色胺酸，是天使食物之一。（圖／取自pixabay）

年節家中迎神祭祖多會準備許多年菜，可能到過完年還沒吃完。鄭欣宜提醒，熟食附設需注意加熱溫度達到70℃以上，才能消滅常見的細菌如沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等。比較容易腐敗的生食海鮮類、年糕、蘿蔔糕等，如有異味或發霉請勿再食用，避免導致腹瀉、腸胃道不適等問題。

最後，年節期間天天熬夜，也會影響到開工之後的睡眠，鄭欣宜建議近日可多攝取含有色胺酸的「天使食物」，如全麥製品、黃豆製品、香蕉、奶類、堅果類等，幫助腦中血清素分泌，使人產生幫助睡眠、舒緩神經與放鬆的效果，並將低開工憂鬱的情況發生。