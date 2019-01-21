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狂拉肚子怎麼辦？陳峙嘉曝「止瀉神穴」...加碼改善消化功能

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▲狂拉肚子不知道該怎麼辦嗎？按「足三里穴」就對了！ （影、圖／《中醫師翻白眼》授權提供）

生活中心／綜合報導

你很常因為「腹瀉」而黏著馬桶不放嗎？對此，穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中，傳授止瀉神穴「足三里」，平常有事沒事多按幾下就能加強消化系統的功能，改善因暴飲暴食而引起的腹瀉不適！

陳峙嘉解釋「足三里」屬於足陽明胃經、回陽九針穴之一；當腿彎曲時，就可以看到在膝關節的外側有一塊高出皮膚的小骨頭，這就是「犢鼻」，從犢鼻直下三吋，脛骨外一吋就是足三里穴了。

▲▼狂拉肚子怎麼辦？陳峙嘉曝止瀉神穴。（圖／《中醫師翻白眼》節目圖）
▲膝蓋彎曲時會有一塊高出皮膚的骨頭，這就是「犢鼻」。

所謂「肚腹三里留」，平常只要能多按壓就能夠加強消化系統的功能，像是暴飲暴食所引起的腹瀉，就可以多按壓足三里穴。

但陳峙嘉提及，如果是因為感染，或是吃到壞掉的東西所引起的拉肚子，那麼按壓足三里的效果就比較不明顯，所以這個時候就要改用別的方式來治療。

▲▼狂拉肚子怎麼辦？陳峙嘉曝止瀉神穴。（圖／《中醫師翻白眼》節目圖）
▲平時多按壓足三里穴就能改善消化系統的功能。

那該如何治療腹瀉呢？根據《ETtoday健康雲》過的報導指出，其實腹瀉通常只要稍微調整一下飲食，就能解決問題，而且腹瀉發作期間，補充水分和電解質就顯得相當重要。以下提供3個方法幫助擺脫腹瀉：

1.補充益生菌、消化酵素

成人腹瀉時可攝取好的益生菌或是消化酵素。因為益生菌是活的細菌，而酵母菌則可以幫忙補足腸道內的好細菌，以及對抗感染，幫助解除腹瀉的狀況。

2.禁忌食物

成人或兒童腹瀉時也可以多吃一些有療效的食物，但要記得避免酒精、可可、巧克力、加工乳製品、精緻糖、辣的食物、咖啡因，和過多脂肪；此外，腹瀉期間也盡量別吃生菜沙拉，因為對此刻身體的消化功能而言，這些生食太過於粗糙了。

3.多補充水分

腹瀉時，一定要隨時補充水分，而椰子水也是個很好的選擇，因為椰子水能夠補充電解質、鉀、鎂和鈉，大骨湯也是很棒的營養來源。對兒童特別有益的食物則是香蕉、米、蘋果醬、吐司或是煮過／磨成泥的紅蘿蔔。

▲▼狂拉肚子怎麼辦？陳峙嘉曝止瀉神穴。（圖／《中醫師翻白眼》節目圖）

▲足三里穴的取穴方式和功效。

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