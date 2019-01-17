吵架冷戰超傷感情！道歉又太委屈...專家曝「7步驟」和好

▲經營感情時，難免會出現爭吵跟衝突。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／智遠老師

面對感情問題，大多數人都會直接產生2種選擇：爭執或者冷戰；反抗或者壓抑。總而言之，不是我打敗你就是你打敗我，總是在進行內心當中的抵抗。然而這樣的思維反而帶來了更多的紛爭與矛盾，於是我們每天都好像在忙於說服對方，打敗對方，討好或者教育對方。



一段好的情感關係是有你也有我，還有不分你我。如果你認為很積極主動，願意相信學習可以改變自己，並且學以致用，那麼我們就可以跳出這兩種思維，給自己的情感關係多一種選擇。



感情中的第三選擇不是需要你委曲求全，而是雙方一起創造更多舒適感。



一方輸一方贏對於一段關係、或一個家庭、整體來說都是虧損。所以第三選擇是：相互協議，雙方一起努力達成另一個更好的結局，重新建立起新思維，面對眼前出現的問題。



思維不變，結果就不改變



來看看雙方溝通思維上的差異，讓你瞭解哪種思維比較像是你一直以來的行為，也透過這次重新調整，找尋屬於自己的新思維。

▲吵架時傷了不只有自己，往往也重重傷了對方的心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



1.以自己為中心的思維

經常只看到自己，就像我們看別人一樣看自己，總只有感受到自己。問問我在哪？我在做什麼？我是誰？



我在客廳，我正在扔東西，我很生氣。

我在房間，我正在哭泣，我很難受。

很多時候你會發現，我們看到的都是自己的情緒，掌控自己的也是自己的情緒。而真實的自己應該是，一個有獨立判斷力和行為能力的獨一無二的個體。



2.能夠看見對方的行為

能夠看到自己，看見對方，當雙方問題來臨的時候就不需害怕躲避，直接面對。開始可以什麼都不做，如果看到自己的情緒上升，就給自己一個情緒8 ~ 10秒的練習，在心中慢慢數數，再給自己一個肯定的認定。



之後是仔細聆聽對方的想法，因為意見不同、觀點不同，就更應該傾聽對方需求。給他足夠的時間去說明，同時你也可以在溝通過程當中給予回應：『你哪裡不同意？有不同的看法？我需要聽聽你的想法與意見。』



你可以不認可他的看法，但絕對需要理解他的心情。

▲為雙方營造一個能夠協調的空間，做下來好好談開。（圖／翻攝自pixabay）



3.雙方一起協調



溝通協調是為了達到雙贏，持續的爭辯會讓情緒持續高漲，也容易讓雙方陷入相互攻擊的循環。嘗試使用新的方式，錯開之前的慣性思維，創造彼此協議的空間。既然雙方早就已經出現問題，那就得認真解決，兩個人坐下，喝杯茶，拿出紙筆，正式開始。深呼吸，說些話，拿出紙筆並認真開始記錄，當這些行動開始發生，問題就已經解決了一半。



感情中第三選擇指的就是一種新的思維。不是為了分你我的界線，是我們一起為了我們的感情。在感情我們的進退兩難和別無選擇，都是自己將自己設定在了一分為二的思維裡。感情中打開新的思路，需要給予自己一些自我提示：



1. 放下自己總是「正確的想法」。

2. 學會說「對不起」。

3. 永遠不要忽視第三選擇的可能性。

4. 多問自己，這段關係中我要的是什麼？

5. 給自己多一些時間，沉下心思考，與對方分享。

6. 當溝通不順的時，先休息一下。

7. 有情緒的時候不擅自做決定。



兩性溝通總會有些不恰當的行為，也會產生負面情緒，但真正需要我們的，是去找到的是新的思路，新的突破口，不是安於現狀。這段情感關係當中，你要的，應該不只有好心情，而是有更深入雙方有愛的成份相處。

學習是一種能力，愛是一種能力，知識結合行動，才能改變結果。學會愛更是我們需要學習的一種能力，找到我們愛的第三選擇。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99