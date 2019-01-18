1秒自測肩頸病！專家：「做不到3個動作」＝肩膀提前報廢



▲久坐辦公室，你也常覺得肩頸痠痛嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

生活中心／綜合報導

上班族辦公室一坐就是9小時以上，久坐緊盯電腦常讓你覺得肩頸痠痛不適，嚴重時甚至要抬起手臂都很困難？由於肩頸為大腦的「總開關」，向上流到頭部與臉部的血液都得經過脖子，若肩頸氣血不順，許多疾病都會跟著找上門。對此，陸媒《生命時報》採訪多名專家，介紹3個小動作，1秒測出你肩頸健不健康。

該報採訪中日醫院骨科專家李子榮、首都醫院大學宣武醫院疼痛診療中心副主任岳劍寧，及西安體育學院運動學教研室教授苟波，傳授從「3個超簡單小動作」就能秒測你的肩膀是否有「提早報廢」的傾向。



▲左手繞過後腦勺摸右耳，能測肩頸關節向前活動無受限。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

1.伸手摸對側的後腦勺，例如用左手繞過後腦勺摸右耳，可以簡單理解為「梳頭」的動作。專家指出，若你能完成此動作，說明你的肩頸關節「向前活動」並無受到限制。



▲手掌朝前舉手順利完成，代表外展能力沒問題。



2.手掌朝前舉手，一直舉到正上方，有點像是「舉手回答問題」的動作。若此舉能順利完成，即代表肩關節的「外展能力」沒有問題。



▲手掌向後背，若能碰到脊柱正中處，說明關節旋後功能正常。

3.把手向後背，要將手掌挪到「脊柱正中」的位置，接近女性內衣扣的位置。如果你能完成，說明肩關節「旋後的功能」正常，不需擔心。

專家提醒，若無法順利完成以上3個動作，要小心你的肩頸生病了，倘若肩膀疼痛超過一週，且嘗試利用熱敷、貼藥膏和吃藥病情皆未好轉，建議盡快就醫。當人們長時間保持同一個固定姿勢，無論辦公或是開車等，都會讓肩頸肌肉處於緊張狀態，長期下來容易造成慢性勞損，而出現肩膀痠脹、疼痛。此外，猛提重物、摔倒時以肩膀支撐，或是外來的牽拉時，都可能誘發急性撕裂傷，而對於長期從事網球、棒球者，慢性肩膀的勞損較常見。