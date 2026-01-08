每年1到3月髖部骨折最高峰　醫揭3警訊：1成恐長期臥床

▲低溫期間除提防心血管疾病，對於跌倒、骨折也得小心。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

低溫來襲，不只提高心血管疾病風險，跌倒、骨折也得加倍注意。醫師指出，天冷時肌肉僵硬、反應變慢，加上日照不足，會明顯影響骨骼健康，每年1至3月更是髖部骨折高峰期，若有不明原因下背痛或腰痠背痛已一段時間，或最近2年身高明顯縮水，在寒冬務必提高警覺。

振興醫院臉書分享，每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，整體在冬季的骨折風險，相較夏季可增加約20%；對高齡者而言，髖部骨折往往不是單一事件，而是生活自理能力急遽下降的轉捩點，許多人骨折後便再也無法獨立行走，甚至需要長期臥床照護。

根據中華民國骨質疏鬆症學會說明，老年人一旦發生髖部骨折，未來並不樂觀，統計顯示在骨折後1年內，約有1成患者需長期臥床，僅約5成能恢復到骨折前的生活功能，其餘均可能出現行動受限、反覆住院，死亡風險也可能提高，顯示骨骼健康和生活品質高度相關。

振興醫院指出，冬季骨折風險上升與維生素D不足密切相關。維生素D是維持骨密度及肌力的重要營養素，而人體約8成來源仰賴日照合成，但冬季日照時間短，民眾外出活動也減少，使得體內維生素D濃度下降，進而影響鈣質吸收與骨骼穩定度，亦增加跌倒、骨折的可能性。

不少民眾為預防骨質疏鬆，會主動補充鈣片，不過振興醫院強調，單靠鈣質並不足以維持骨骼健康，仍需搭配足量的維生素D、規律負重或肌力運動，並避免久坐及過度室內化的生活型態，才能降低骨折機率。

針對高危族群，振興醫院提醒，停經後女性和70歲以上男性，即使沒有明顯疼痛或不適，建議定期接受骨密度檢查，若出現不明原因的下背痛或長期腰痠背痛，或2年內身高縮短約2公分，都可能是骨質疏鬆警訊，應儘早就醫評估。