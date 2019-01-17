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從裡到外都發光！達人曝「急救保養祕訣」...過年拒當黃臉婆

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▲過年急救保養。（圖／《姐姐不解事》節目圖）

生活中心／綜合報導

新年即將到來，免不了到處走春、拜年、見朋友或是見男友父母，但...若是氣色太差怎麼辦？《姐姐不解事》將於17日晚間9點在《ETtoday姊妹雲》直播，由楊千霈主持，邀請來清新女神簡懿佳、時尚部落客唐葳和保養大神Sam，他們將傳授給大家「年前急救保養」，讓大家都能美美回家過年，留下好印象！

保養皮膚的方法百百種，那你平常會靠「吃東西」保養皮膚嗎？簡懿佳和唐葳將在節目中告訴大家他們平常都喝些什麼維持美麗外表，以及能夠讓肌膚變更好的2道料理；更好康的是，簡懿佳還特別提供2份折價卷要給大家抽獎，《姐姐不解事》不僅要教你變漂亮，還要送你禮物。

除了日常飲食之外，平常你所使用的保養品也會是肌膚健康的關鍵，只要產品用的對、用的好，打造美肌根本就不是煩惱！Sam將在節目中告訴大家哪9種保養品能讓氣色變更好，而簡懿佳不只分享自己愛用的保養品，同時也會告訴大家自己「香噴噴」的秘密，唐葳則會分享5款私心推薦保養品。

3位嘉賓分享完保養品後，星座報榜時間來囉！主持人楊千霈將揭曉1月21日～27日哪3個星座最旺，以及哪3個星座需要多加注意，偷偷告訴大家摩羯座、射手座還有雙魚座都有上榜，如果想要知道更詳細的內容，絕對不能錯過17日晚間9點準時開播的《姐姐不解事》！

播吧同步直播網址：

https://boba.ettoday.net/videonews/133881

關鍵字： 皮膚保養 姐姐不解事 保養品 氣色差 星座 運勢 占卜
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