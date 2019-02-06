過年通宵打牌小心「梨狀肌症候群」　出現3大症狀當心啦！

▲過年久坐打麻將，當心引發梨狀肌症候群！（示意圖／記者陳致平攝）

記者趙于婷／台北報導

許多人在春節假期免不了坐上牌桌打麻將消遣，但往往一坐就好幾個小時不動，造成臀部疼痛、小腿發麻，甚至站不起來，這都是「梨狀肌症候群」在作祟。醫師指出，常見的症狀有臀部疼痛、大腿後方酸痛、小腿酸麻無力，嚴重時臀肌萎縮、鼠膝痛（會陰神經受到壓迫）、行走不穩、甚至跛行。

台北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師陳晉瑋指出，梨狀肌位於臀部深處、從薦骨到股骨大轉子的肌肉，負責大腿髖關節的外旋運動，像是盤腿、翹腳都會使用到這處肌肉，又因為此部位有主管下肢感覺的坐骨神經經過，如果梨狀肌受到壓迫變得腫脹，便會壓迫到坐骨神經，引起疼痛。

陳晉瑋進一步提到，梨狀肌症候群最常好發的族群則為久坐不動的上班族、需久蹲或搬重物的工人、不愛活動的老年人以及運動量大的運動員，上班族久坐又坐姿不正、喜歡翹腳，容易導致骨盆歪斜引起梨狀肌緊繃，而打籃球、排球、網球等運動，則因為常需要反覆髖關節外旋動作，經常造成梨狀肌疲勞而發炎肥厚，進而刺激坐骨神經導致疼痛。

陳晉瑋提醒，要預防梨狀肌症候群，最重要的還是避免久坐與坐姿不良，上班族最好坐著半小時或一小時就要起身活動筋骨，須久蹲工作的人也定時起身休息；另外，習慣將錢包或手機放置褲後口袋的人，坐下時務必將東西取出，避免梨狀肌受到強力壓迫。

梨狀肌症候群的人通常覺得臀部疼痛遠大於腰痛，在床上側躺翻向另一側會痛，嚴重時跛行，臀骨附近會有壓痛點。治療上，除了給予消炎止痛藥劑，也可透過物理性治療，如超音波或其他深層熱儀器，搭配梨狀肌伸展運動，來延展痙攣緊繃的梨狀肌，減少對坐骨神經的壓迫。

