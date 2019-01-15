讓心臟變更強壯！營養師獨授「5大妙招」護心...堅果超給力



▲心臟能提供人體所需的營養和氧氣，所以心臟若是失常，就會影響身體的功能。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你也有心臟疾病的困擾嗎？其實不管是日常生活習慣，還是飲食方式，都會直接影響心臟的健康，而事實上，心臟疾病也是女性和男性的常見死亡原因。為了讓大家能夠免於罹患心臟病的風險，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就傳授5個能夠維持心臟健康的方法，她認為多吃堅果和冥想都很有用！

首先，你一定要知道心臟到底對人體有多重要。Hill解釋，心臟會透過循環系統將血液泵入全身，提供氧氣和營養，並清除多餘的廢物和二氧化碳；而最常見的心臟病就是「冠狀動脈」類型，這是一種心臟血管的疾病，可能會增加心臟病發作的風險，通常都會發生在動脈被阻塞並切斷氧氣和營養物質進入心臟的時候。

5個能讓心臟變的更健康的方法：

1.運動

養成運動的好習慣不只能燃燒卡路里，也能維持身體的健康。就有研究發現，家族中若有心臟病的相關病史，也可以透過運動預防心臟病發作，該研究認為跑步、散步或是騎自行車都能維持心血管健康，進而降低心臟病發作和中風的風險。

Hill建議，你可以試著養成散步的習慣，並在吃完晚餐後在街區閒晃一下，如果可以，也能夠多做些高強度間歇訓練，這些都對心臟的健康有幫助。



▲散步、慢跑和騎自行車都能維持心臟的健康。



2.遵循植物性飲食

除了生活習慣之外，你吃的食物也會影響你的心臟健康。Hill表示，如果想要讓心臟變的更健康，就應該要遵循「植物性飲食」，在一整天當中要攝取大量的蔬菜、水果、全穀物、堅果和豆類；但是假如你真的很喜歡吃肉，偶爾可以吃一點點沒關係。

3.多吃堅果

Hill說，她自己非常喜歡吃堅果，因為堅果富含健康的脂肪和蛋白質，有助於改善心臟的健康，而且堅果的味道很好，也很有飽足感。

就有一項研究觀察了吃堅果和心血管疾病、冠心病之間的聯繫，結果發現每周吃2次以上的花生和堅果以及每周吃1次以上的核桃，就能降低心血管疾病的風險13～19％，而冠心病的風險則降低15％～23％；而堅果除了直接吃以外，Hill建議，也可以將堅果加到主食之中，增添食物的口感和風味。



▲每周食用堅果2次以上，就能降低罹患心血管疾病的風險。



4.喝一點咖啡

早上喝一杯咖啡不僅能讓你在醒來後有一股腎上腺素，還可以保護心臟。一項研究指出，4杯或以上的爪哇咖啡能夠改善內皮細胞（排列在紅血球內部）的功能，而咖啡因也會促進一種稱為p27的蛋白質進入線粒體，讓內皮細胞能夠達到保護心肌細胞的功效。

5.冥想

冥想和正念不只對心理健康有益，更能保持身體健康。一項新的小型研究證實，每天只需要冥想1小時就能確實改善心臟的健康；研究人員發現，當受試者放鬆1個小時候，他們的「靜息心率」會變比較低，主動脈的負荷也會減少，這是心臟健康的2個良好跡象。

Hill表示，「壓力」會對身體造成嚴重破壞，因此冥想能夠讓你的內心變的更平靜，注意力也會更集中。



▲冥想能讓身、心靈整個放鬆，注意力也會變的更集中。