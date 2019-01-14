影／7警車開道護送花蓮重症嬰　救護車狂飆花蓮→台北只花118分

▲重症嬰抵達台大兒童醫院。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

花蓮一名蘇姓媽媽13日深夜PO文，5個月大的兒子罹患腦膜炎、敗血症合併多重器官衰竭，需搭救護車前往台大醫院，拜託駕駛讓道。今（14）日上午11時52分，一輛閃著紅燈的救護車駛進台大兒童醫院車道，167公里的距離，在7台警車沿路開導下，竟只花了不到2小時就抵達。

這幾緊急送嬰事件發生於13日深夜，蘇姓母親與陳姓友人分別在「花蓮人」與「花蓮同鄉會」臉書社團PO文，寫道「可不可以幫幫我救我的孩子，明天要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓到嗎？一台是救護車，一台是我們，早上九點出發，請各位大大們在留意。」文章PO出後，迅速獲得網友響應，至今已有超過2000多人分享。

花蓮慈濟醫院表示，該名男嬰是於12日入院治療，雖然13日症狀就受到控制，目前細菌仍在培養階段，但媽媽想到其他醫院求診，於上午10時自行辦理出院。

▲男嬰在2小時內順利抵達台北。（圖／記者黃國霖攝）

男嬰上午抵達台大兒童醫院時，只有爸爸陪同，媽媽則是自行搭火車前往，目前仍在路上。隨車的花蓮慈濟醫院小兒部醫師周志威表示，從花蓮慈濟醫院門口，就有警車一路陪同開道，「我沿路數一數，陸續來了7台」，也因如此，才能將3個多小時的路程，縮短到1小時58分，「真的很感謝他們」。

救護車駕駛表示，從花蓮北上經雪隧，車速最快達130公里，還好有警察幫忙，路途十分平穩。重症嬰抵達台大醫院後，孩子的爸爸隨即在臉書向大家感謝，「已經平安到達醫院了！非常謝謝你們的關心與幫忙，比較慢po因為剛到就在辦住院的手續，謝謝你們大家，真的非常謝謝你們伸出援手幫助我們！」

▲隨車的花蓮慈濟醫院小兒部醫師周志威與父親陪同入內。（圖／記者黃國霖攝）

該名男嬰將由台大小兒部接手照顧，小兒部部長黃立民上午受訪時表示，雖然尚未看到男嬰病況，但根據母親貼文描述，應為細菌性腦膜炎所致，近年來因公共衛生提升，發生率已大幅下降，「但一感染就很嚴重」，就算順利救回，也會留下抽筋、肢體不能動、視力衰退、人格改變等後遺症。

黃立民表示，一般大型醫院都有處理病毒性腦膜炎的能力，男嬰入院後，會先找出引發感染的細菌，一般細菌培養需要3天，期間會在加護病房照顧，並盡快對症下藥。他也提醒，入冬家人應注意嬰幼兒保暖，如有感冒、發燒應儘速就醫，出入公共場所也要戴口罩，減少交叉感染風險。