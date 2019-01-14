免花錢養生法！專家：喝水「記住4種溫度」　這樣喝最養胃



▲你喜歡喝冷水還是溫水？專家說要養胃「這溫度」最適合。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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除了呼吸、飲食外，喝水也是每個人每天必做之事。人體有70%由水組成，為構成人體的主要成分，如血液、淋巴液及身體分泌物皆與水有關，因此每天補充水份可說是最便宜又最簡單的養身方法。但究竟「水喝幾度」對人體好，多燙的水又會傷害食道黏膜？陸媒《人民健康網》引述農業部食物與營養髮展研究所博士盧士軍的文章，為大家一一分析。

盧士軍指出，一般35℃～40℃溫水最能保護腸胃，也是讓腸胃道感覺最舒服的溫度。他說，早上起床喝杯溫開水，有助於緩解便秘，還能降低罹患腦血栓、心肌梗塞的機會。想要養護腸胃，專家也不建議喝太熱或太冷的水，過燙液體容易破壞食道黏膜而誘發食道癌；而攝取太冷的水會讓胃腸黏膜突遇冷而收縮，使平滑肌痙攣，進而引起腸胃絞痛或拉肚子。



▲泡奶粉時，專家建議選用45℃左右溫水最佳，保留營養又不易結塊。（圖／達志／示意圖）



至於媽媽們最關心的寶寶牛奶該用幾度水沖泡？盧士軍則說，用45～50℃水溶解奶粉效果最好，因有研究指出，用45℃左右溫水沖泡嬰幼兒奶粉，香味最純，也最能使奶液均勻，過冷或過熱的水溫，可能沖泡不開，或是出現少量奶粉糰塊。此外，由於在嬰幼兒奶粉中含有許多對熱敏感的營養物質，包括維生素C、維生素A及DHA，水溫越高越容易被破壞，因此使用50℃的溫水中泡奶粉搖勻後溫度可降至37℃左右，適合直接餵食寶寶。

已經喝膩白開水的味道，偶爾想要加點蜂蜜換換口味嗎？盧士軍說，蜂蜜中含有澱粉酶、蔗糖轉化酶、葡萄糖氧化酶、過氧化氫酶等多種生物酶。然而用高於60℃水溫沖泡會使生物酶快速失去活性，建議採用低於55℃的溫水沖泡蜂蜜，不僅好融化蜂蜜，也能留住其營養。

一項針對老年人研究發現，若老人堅持每天喝茶，與不喝茶的人相比罹患心血管疾病死亡風險降低82%。至於泡茶的最佳水溫，盧士軍分析， 茶多酚的最佳溶出溫度為80℃左右，而使茶湯釋出澀味的咖啡鹼最佳溶出溫度為88℃左右，因此選擇85℃，不僅能溶出茶多酚，還能減少咖啡鹼溶出，讓茶湯色澤嫩綠、味道甘醇。但也提醒，為避免燙傷食道黏膜，仍建議要小心食用滾燙熱湯、熱茶及容易噴湯之食物。

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