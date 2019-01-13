最傷人霸凌：沉默型排擠！心理學家：還要熬過「超痛3階段」



▲心理專家認為，最可怕的霸凌是「沉默型排擠」。（示意圖／免費圖庫Pakutaso頁）

文／Mr.6

心理有病者，要「害」其他人的方法真的很多，其中有一招叫做「排擠」。

而且，有一種排擠，又特別的恐怖，稱為「沉默型排擠」（Ostracism）。

什麼是「沉默型排擠」？Purdue大學心理學家Kipling Williams曾在一篇十年前的論文提到，這種排擠，已被心理學家忽視了100年之久，沒有好好研究，因為這個「症」比一般心理病態還難以覺察，為什麼？因為它是一種「沒做的動作」（non-behavior），比方說，一個人說他「被排擠」，那其他人有對他做了什麼「實際的壞事」嗎？沒有。其實，只是吃中飯不邀請他，送禮物沒有他一份，打招呼不包括他，長期對他「沒揪」（不約他）；當有人控訴他被「沉默型排擠」，全都在控訴一些別人「沒做」的事，而不是實際的罵人話、威脅、火暴脾氣、言語暴力……，既然無法證明「施暴者」真有施「暴」，那也無法證實「受害者」真的受「害」了。

這就是「沉默型排擠」可怕的地方，偏偏，它還真的很傷、很害、很痛！學者說，「沉默型排擠」的受害者，必須經過三個痛苦期──第一期是「立刻的疼痛」（Immediate），他觀察到，他被排擠了，立刻察覺而疼痛不已！然後，第二期是「一邊處理、一邊痛」（Coping），試著去找到「為什麼」，試著去服從那些人，試著貶低自己來向他們「討抱」，而最後第三期才是「決定放棄，還在痛」（Resignation），切開這關係，走掉，但仍不時想起而黯然落淚────總之，這研究的重點是告訴我們，人類本性就是無法在一開始被排擠就立刻阿沙力告訴對方：「你不理我，我也不理你！」而必須經過以上三個過程的疼痛，先因為察覺而痛，再因為處理而痛，然後放棄之後還得痛，才能為這段「沉默型排擠」畫下句點────真的是好慘啊！

以上，就是職場、家庭、學校霸凌的最高招──「沉默型排擠」，無法舉證，且須煎熬三階段，現在你知道了，下次碰到，別再眷戀，早發現，早離開，早超生！



▲如果在家裡發生沉默型排擠，可是無法逃走的。（示意圖／CFP）

不過，有一個狀況，是更可怕的。

怎麼說呢？如果「沉默型排擠」，是發生在「你家」裡，那麼，恐怕沒有「第三時期」，因為「家」是離不開的，所以你會一直在第一、第二時期擺盪，永遠無法逃走。

上次提過的那位朋友，在自己家裡已長期被「沉默型排擠」，老婆拉攏了已上高中的孩子，形成一國，一起排擠他，同聲一氣，對這位家裡的老爸（這位朋友）不搭不理；他說的許多話，十句只回一句，大多沒回應；而他們彼此之間說話則溫暖又即時的回應。這位朋友不甘，試著切入話題，被他老婆直接擋掉：「XXX你很吵耶！」非常兇。

這位朋友敘述他如何因此開始失眠；失眠的時候，思考的都是要怎麼「逃」，但，剛剛說了，家裡發生「沉默型排擠」，可以逃到哪兒去呢？逃不走，因為隔天要上班，且因昨晚沒睡飽，隔天一早只能非常灰暗的開始，腦子全是破損。此時，他只好回去設法面對那個對他「沉默型排擠」的人（家人），回到「第二時期」，開始對霸凌者低聲下氣，找尋某種讓對方不再害他的方法，但對方仍繼續將所有的脾氣、怒氣、穢氣全部轉嫁在這位朋友身上，朋友說，他覺得整個天空被她給遮掉，他的人生已被「控制」，讓她主宰了他的快樂與悲傷──當老婆繼續施暴，他就悲傷，當她不暴了，他就快樂了。就算她婚後從沒對他說過一句溫暖的情話，只要她「理」了他，暫不排擠他，他就快樂了─

但那個快樂，也是暫時的。幾個小時後，對方又「發作」了。

真慘。不過，隔天，他卻告訴我，他終於真的找到了一個「新方法」，順利解除了發生在他身上的「沉默型排擠」………他到底用了什麼方法？讓我們繼續看下去。

本文經授權轉自：Mr.6【霸凌的最高招「沉默型排擠」，無法舉證且須煎熬三階段】