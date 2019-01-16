▲入冬全台氣喘患增3成！基層診所療效竟「好過大醫院」。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

大陸冷氣團挾帶霧霾、PM2.5南下，讓空氣品質亮紅燈。醫師表示，1月正值流感旺季，近2、3週氣喘患者紛紛回籠，求診人數增3成。為了避免病患塞爆大醫院，台灣胸腔重症加護醫學會與基層診所成立「健康肺氣喘認證照護機構」，目前已突破第500家，涵蓋全台半數以上的照顧量，長期而言也有助降低整體醫療費用。

罹患氣喘多年的粘小姐過去都到大醫院就診，但礙於交通往返及排隊費時，改到社區診所就醫，幾次下來發現不僅醫師一週內可看診的天數較多，就連掛號費也省下不少，現在胸悶、喘不過氣的頻率已大幅降低，家中2個小孩也一併在診所針對鼻涕倒流追蹤治療。

▲健康肺氣喘認證照護機構可讓民眾在居家附近諮詢氣喘問題。（圖／公關提供）

健保署2001年11月起，推動氣喘醫療給付改善方案，截至2016年已有近三成氣喘患者加入照護。台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科彭殿王主任表示，相較未參與方案的患者3.5%住院率，參與改善方案的患者降至1.6%，顯示基層診所療效竟比大醫院還要好。

台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長林孟志表示，要避免氣喘急性發作，關鍵在於平日良好的控制，包括生活作息、避免過敏原以及按時正確用藥等等。惟多數氣喘患者普遍缺乏正確知識，台灣胸腔重症加護學會與藥廠共同推動的「台灣健康費計畫」，便能提升基層院所醫師對氣喘的治療品質。

▲全台認證標章的健康肺氣喘認證照顧機構突破500家。（圖／公關提供）

參與「健康肺氣喘認證照護機構」的開業丁良文醫師表示，當氣喘患者控制不佳，就容易引發急性發作跑急診，嚴重時更需要住院治療，影響工作、睡眠及生活品質甚鉅，提醒病患不要因為治療效果好，就誤以為不需要任何的控制期望持續透過「台灣健康肺計劃」，強化基層院所的氣喘患者照護，將患者急性發作的比率降到最低。

根據台灣胸腔重症加護醫學會統計，目前527家診所加入「健康肺氣喘認證照護機構」，北部235所、中部160所、南部132所，民眾可從貼紙標章辨識，預計農曆年後將診所清單公布於網站供民眾查詢。