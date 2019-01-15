▲夜尿、頻尿非正常老化！95歲「雙腎水腫」險整組壞掉。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

一名95歲男性飽受頻尿、夜尿困擾，原本以為是正常老化現象，未曾就醫，直到最近排尿越來越困難，有時甚至一整天都尿不出來，才到醫院檢查，結果發現為攝護腺肥大造成腎功能衰竭、雙側腎水腫、膀胱結石等，所幸經一系列治療後排尿恢復正常，腎功能也未受到永久損傷。

收治患者的書田診所泌尿科主任殷約翰表示，攝護腺肥大在初期會影響排尿，尿液經常無法排乾淨易感染形成膀胱結石，輸尿管結石，而長期不通順的尿路會引起尿滯留、腎水腫，嚴重時導致腎功能受損、腎衰竭甚至併發尿毒症，不可不慎。

攝護腺肥大大多病人以口服藥治療都能獲得改善，但當合併有膀胱結石、尿滯留、腎水腫、腎功能受損時，應儘早手術治療，手術方式除了傳統電刀外，還有綠光、紅光、鈥、銩等汽化手術。

年節的腳步將近，殷約翰提醒，民眾可趁返鄉過節時多留意家中長輩的作息，若有頻繁跑廁所、每次進廁所都待很久，或者頻尿、夜尿、排尿不順等症狀，就要當心是由疾病引起，應在年後儘早帶往醫院檢查。

此外，許多年長者聽到要手術都會有各種顧慮。不過殷約翰表示，但當攝護腺肥大造成膀胱結石、腎功能受損、尿液無法解乾淨時，手術已經免不了，持續拖延可能對腎臟造成不可逆的傷害，目前攝護腺肥大切除手術的方法多，治療效果良好，副作用少，可與醫師討論早期治療。