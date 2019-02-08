過年吃太多變胖？帥教練獨授「瘦身減脂操」...只要6分鐘

▲帥教練傳授高強度間歇訓練9個動作，趕快跟他一起動起來！（影、圖／胡孝新Energy體適能講師授權提供，請勿任意使用）



記者周姈姈／採訪報導

來到過年時節，相信大家一定都會大吃大喝，不是躺著就是坐著，體重也快速增加，運動是什麼根本都忘記了。對此，胡孝新Energy體適能講師就傳授給大家高強度間歇訓練9個動作，過年在家別當爛肉了，趕快跟著教練一起在家裡動起來燃燒脂肪，只要6分鐘就夠了！

9個高強度間歇訓練動作：

（每個動作都要維持30秒／休息10秒後再進入下個動作）

1.深蹲跳

雙腳打開與肩同寬，腳尖和膝蓋都要對齊同一條線，髖關節彎曲往下坐，背部要記得挺直，起身的時候要跳起來，之後再馬上蹲下，胡孝新提醒，做深蹲跳的時候要注意「膝蓋不能往內夾」。如果往上跳對你來說強度實在太高了，胡孝新說，那你就以「墊腳」取代跳起來的動作。

2.超人平板姿

雙手要放在肩膀正下方，手指朝正前方，身體要呈現一直線，接著將雙手輪流往前延伸，胡孝新提醒，做超人平板姿時，要注意別讓身體扭轉，只有手會有動作，而且也要記得將手指頭撐開，手肘保持微彎，這樣才不會擠壓到關節。

假如你的核心能力真的不夠，腰會掉下去、擠壓到下背，胡孝新說，那你可以試著把屁股抬高一點點，手就可以不用舉那麼高了。如果這樣還是不行，那就讓膝蓋點地，雙手一樣輪流往前延伸，但是要記得把重量放在手掌上，而不是膝蓋上喔！



▲做超人平板姿的時候，手掌要完全打開，手肘則要微彎。



3.開合跳

開合跳打開的時候腳跟要記得踩下來，腳根不可以離地，否則可能會導致腳踝和膝蓋的壓力過大，雙手不用打太開，只要速度變快，強度就會變更高。

4.分腿蹲跳

首先將左腳往前踩，膝蓋要彎，右腳往後點地，膝蓋不可碰到地面，接著「小跳」換成右腳在前、左腳在後，之後再輪流換腳跳。如果分腿蹲對你來說沒有什麼問題，就可以讓雙腳「一起跳」，胡孝新提醒，做這個動作時要記得抬頭挺胸，兩腳的寬度要和肩膀一樣寬，千萬不要踩在同一條線上。



▲分腿蹲跳時要記得抬頭挺胸，雙腳要和肩膀一樣寬。



5.伏地挺身

雙手要放在胸線兩側，要打開，這樣才能訓練到胸大肌和肩膀，胡孝新說，不用刻意將身體下壓，手肘只要微彎、推就好；假如對你來說實在有點太勉強，可以把膝蓋放在地板上，要記得保持呼吸，重量要放在雙手上而不是膝蓋上。

6.抬腿跑

你可以先慢慢地抬膝（如果覺得強度不夠，可以加速抬膝），準備好之後再讓身體整個跑起來。胡孝新說，要注意抬膝的時候屁股不可以往後坐，下巴也要收回來，不要往前推出去。



▲膝蓋抬起來的時候屁股不可以往後坐，下巴也要收回來。



7.合、開深蹲跳

雙腳和肩同寬，身體往下蹲，跳一下之後將雙腳打開，要記得讓膝蓋對齊腳尖，背要記得挺直。假如覺得這樣太過吃力，胡孝新提供另一套動作，就是別「跳」了，可以改成用走的，然後加快速度。

8.單手拉平板姿

就和第2個動作一樣先做出平板姿，接著雙手輪流往後拉，要有往後夾到背部肌群的感覺，胡孝新提醒，做單手拉平板姿時，也要寄得別讓身體翻轉。



▲做平板姿要維持身體平衡，不要扭轉。



9.小碎步

來到最後一個動作，請你站起來！首先，雙腳與肩同寬，膝蓋微彎，雙手握拳放在胸前，接著快速地小碎步。

胡孝新Energy體適能講師，現有一書《每天5分鐘，4週享瘦一身輕》，目前還有經營：粉絲團。